घर पर खेल रहे हो क्या.. लाइव मैच में कुलदीप यादव पर भड़के ऋषभ पंत, इस बात से हो गए खासे नाराज, Video

Rishabh Pant angry on Kuldeep yadav, IND vs SA: गुवाहटी टेस्ट मैच में ऋषभ पंत एक बार फिर सुर्खियों में हैं. विकेट के पीछे पंत हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं जिससे मैच का माहौल बना रहता है. वहीं, अब गुवाहटी टेस्ट मैच मैच में भी पंत ने कुछ ऐसा किया है जिसका वीडियो वायरल है. इस बार कुलदीप अपने हताश हो चुके खिलाड़ियों को डांट लगाते हुए नजर आए हैं.

कुलदीप पर भड़के पंत

दरअसल, दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ी काफी सुस्त दिख रहे थे, क्योंकि, मुथुसामी और वैरेन ने जमकर बल्लेबाजी की और खिलाड़ियों तको थका दिया. जिससे फील्डर जॉगिंग करते हुए अपने पोजीशन पर जा रहे थे, जिसे देख गेंदबाज कुलदीप यादव समय पर अपना पूरा ओवर नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में पंत ने विकेट के पीछे से कुलदीप को डांट लगा दी और कहा, घर पर खेल रहे हो क्या. पंत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गेंदबाज अपना ओवर समय पर खत्म नहीं कर पा रहे थे. जिससे अंपायर ने ऋषभ पंत को वार्निंग दी थी. ऐसे में भारतीय कप्तान पंत अपना आपा खो बैठे और कुलदीप को डांट लगा दी.

बता दें कि अगर भारतीय टीम के कप्तान पंत को स्लो ओवर के कारण तीसरी वार्निंग मिलती तो टीम इंडिया पर पांच रन की पेनल्टी लगती, यही कारण था कि पंत गेंदबाजों और खिलाड़ियों को जोश में रहने के लिए कहते नजर आए. पंत ने कुलदीप से आगे कहा, “यार, 30 सेकंड का टाइमर है. घर पे खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी.”

स्टॉप क्लॉक नियम से डरे पंत

बता दें कि आईसीसी ने इसी साल टेस्ट मैचों में स्टॉप क्लॉक का नियम बनाया है जिसके अनुसार अगर तय समय (1 मिनट) के अंदर ओवर खत्म नहीं होता है तो फील्डिंग टीम को दो वार्निंग दी जाएगी. वहीं, अगर 1 मिनट के अंदर ओवर खत्म तीसरी बार नहीं हुए तो इसे नियम का उल्लंघन माना जाएगा, ऐसे में बैटिंग करने वाली टीम के स्कोर में 5 रन पेनल्टी के तौर पर जोड़ दिए जाएंगे.

बता दें कि काइल वैरेन को रविंद्र जडेजा ने आउट कर साउथ अफ्रीका को सातवां झटका दिया. 7वें विकेट के लिए काइल वैरेन और मुथुसामी के बीच सातवें विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी हुई. वैरेन 45 रन बनाकर आउट हुए,