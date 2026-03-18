ओले बरसे, आंधी चली! हैदराबाद का मौसम हुआ ड्रामेटिक, IMD ने जारी किया 4 दिन का अलर्ट

हैदराबाद और उसके आसपास के जिलों में बुधवार को अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ भारी आंधी-तूफान (Thunderstorm) ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया. शंकरपल्ली नगरपालिका क्षेत्र में ओले गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिनकी तस्वीरों में सड़कें और घरों के बाहर सफेद ओलों की परत साफ दिखाई दे रही है. दिनभर की उमस और गर्मी से राहत मिलने के साथ ही कई जगह तेज हवाओं के कारण पेड़ों के गिरने और ट्रैफिक धीमा होने की सूचना भी मिली.

हैदराबाद में पहली जोरदार प्री-समर एक्टिविटी

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह सक्रियता प्री-समर थंडरस्टॉर्म का हिस्सा है, जो मार्च के मध्य से दक्षिण भारत में शुरू होने लगता है. हैदराबाद के कई हिस्सों- शंकरपल्ली, कोन्डापुर, और गाचीबौली में आकाश अचानक काला पड़ गया और तेज़ बारिश के साथ ओले गिरने लगे. स्थानीय लोगों ने तेज हवाओं और ओलों से बचने के लिए दुकानों, घरों और वाहनों के अंदर पनाह ली.

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राज्यभर में 18-21 मार्च तक मौसम का अलर्ट

तेलंगाना के मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए व्यापक चेतावनी जारी की है:

18 मार्च

राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी-तूफान और ओलावृष्टि की संभावना है. हैदराबाद सहित आसपास के क्षेत्रों में दोबारा तेज हवा और बारिश के आसार.

19 मार्च

मौसम और ज़्यादा सक्रिय होगा. हवा की रफ्तार 40-50 किमी/घंटा रहेगी. झोंकों में 60 किमी/घंटा तक जा सकती है. पेड़ गिरने, बिजली बाधित होने और खुले में रखे सामान उड़ने के जोखिम को देखते हुए चेतावनी जारी की गई है.

20 मार्च

पूर्वी और मध्य तेलंगाना के वारंगल, मुलुगु, भूपालपल्ली बेल्ट में अलग-अलग स्थानों पर तूफ़ानी गतिविधि रिपोर्ट की जाएंगी. इन जिलों में भारी गरज–चमक के साथ तेज बौछारें संभव हैं.

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21 मार्च

तूफानी गतिविधि दक्षिणी जिलों- नलगोंडा, सूर्यापेट और नगरकुरनूल की ओर खिसकेगी. मौसम विभाग ने किसान और ग्रामीण इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

लोगों और प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों के अंदर रहें, बिजली के खंभों, पेड़ों और खुले मैदानों से दूर रहें, वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और ओलावृष्टि की संभावना वाले इलाकों में अपनी गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें.

किसानों पर भी असर

तेलंगाना के कई हिस्सों में रबी की फसलें तैयार होने की स्थिति में हैं. ओलों और तेज हवाओं से गेहूं, चना, मक्का और सब्ज़ी की फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. कृषि विभाग ने किसानों को फसल बचाने के लिए ढकाव और पानी निकासी की व्यवस्था बेहतर करने की सलाह दी है.