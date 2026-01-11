'तू मैच खेल रहा है', युजवेंद्र चहल को कैसे मिला डेब्यू का मौका? बताई दिलचस्प कहानी

भारतीय टीम में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने एक बेहद ही दिलचस्प कहानी साझा की है. उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें पहली बार आईपीएल में पदार्पण करने का मौका मिला था. मैशेबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर बीते शनिवार (10 जनवरी 2026) को खास बातचीत के दौरान उन्होंने का, 'रिकी पोंटिंग सर के इस्तीफा देने के बाद रोहित भैया कप्तान बने. उनको कप्तानी मिलने के बाद हमारा अगला मैच कोलकाता में था. जब वह कमरे में आए तो मैने कहा भैया बधाई हो. उन्होंने कहा शुक्रिया, शुक्रिया और तुम मैच खेल रहे हो. मैंने पूछा कौन सा मैच? उन्होंने कहा कल का मैच. मेरे हिसाब से वह पहला मौका था जब कोलकाता में तीन स्पिनर उतरे थे. उसी दौरान मैने डेब्यू किया था.'

चहल ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा

आईपीएल डेब्यू करने के बाद चहल ने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा. डेब्यू मुकाबले में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ईडन गार्डन्स में कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की थी. इस बीच 34 रन खर्च किए. मगर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी.

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो मुंबई इंडियंस की टीम ने विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 160 रनों के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पीछा करते हुए हासिल कर लिया था. इस मुकाबले में उसे पांच विकेट से जीत नसीब हुई थी.

चहल का आईपीएल करियर

युजवेंद्र चहल मौजूदा समय में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. 2013 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां 174 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनको 172 पारियों में 22.76 की औसत से 221 सफलता हाथ लगी है.

आईपीएल में उनके नाम आठ बार चार और एक बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा है. 40 रन खर्च कर पांच विकेट उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

