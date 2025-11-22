IND vs SA: जहां किया वनडे डेब्यू, टेस्ट में उसी मैदान पर रचा इतिहास, ऋषभ पंत कारनामा करने वाले धोनी के बाद दूसरे खिलाड़ी

Rishabh Pant Record As Test Captain IND vs SA 2nd Test: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बरसापारा क्रिकेट मैदान में खेला जा रहा है. ऋषभ पंत पहली बार भारतीय टीम की टेस्ट फॉर्मेट में कप्तानी कर रहे हैं और एमएस धोनी के बाद टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले वह दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. आपको बता दें की रोहित शर्मा के बाद ऋषभ पंत को ही भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान माना जा रहा था, लेकिन इंजरी की वजह से उनका लंबे समय तक क्रिकेट से बाहर रहना और इस दौरान शुभमन गिल का लगातार उम्दा प्रदर्शन, पंत को कप्तानी की दौर में पीछे कर गया.

पंत भारत के 38वें टेस्ट कप्तान बने हैं. दिलचस्प बात यह है कि पंत को पहली बार टेस्ट में कप्तानी उसी मैदान पर मिली है, जहां उन्होंने 2018 में अपना वनडे पदार्पण किया था. इससे पहले पंत ने 5 टी20 मैचों में भारत की कप्तानी की है जिसमे टीम इंडिया ने 2 मैचों में जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच का परिणाम नहीं निकला.

ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारत के लिए बेहद अहम हैं. वो तेजी से रन बनाते हुए मैच के परिणाम भारत के पक्ष में करते रहे हैं. पंत ने 48 टेस्ट मैचों की 84 पारियों में 8 शतक और 18 अर्धशतक की मदद से 3,456 रन बनाए हैं. नियमित कप्तान शुभमन गिल की गर्दन में चोट लगने के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा और इसके बाद टीम की ज़िम्मेदारी पंत को दी गई.

बता दें कि भारत के लिए यह मैच जीतना जरूरी है, ताकि दो मैचों की सीरीज बराबर हो सके. भारत के लिए घरेलू स्तर पर पिछले कुछ महीनों में टेस्ट प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है.