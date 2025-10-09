विज्ञापन
Gautam Gambhir Special Team India Dinner: भारतीय खिलाड़ियों ने दूसरे टेस्ट मैच से पूर्व हेड कोच गौतम गंभीर के घर पर दावत का आनंद उठाया है.

VIDEO: दिल्ली फतह करने से पहले भारतीय धुरंधरों ने 'गुरु' के घर पर उड़ाई दावत
Indian cricket team

Gautam Gambhir Special Team India Dinner: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम भारतीय दौरे पर हैं. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है. जारी सीरीज का पहला मुकाबला दो अक्टूबर से चार अक्टूबर के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था. जहां भारतीय टीम पारी और 140 रनों से जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी. जारी सीरीज का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच राजधानी दिल्ली स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. आगामी मैच के लिए भारतीय टीम दिल्ली पहुंच भी गई है. मगर खिलाड़ी मैच से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के आवास पर पहुंचे हैं. जहां उन्होंने जमकर स्पेशल डिनर का आनंद लिया. सोशल मीडिया पर इस दौरान के कुछ वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में भारतीय खिलाड़ियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बस से उतरकर गंभीर के घर में जाते हुए देखा जा सकता है.  

