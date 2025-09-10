विज्ञापन
विशेष लिंक

'भूतों का टाइम होता है...', रात को तीन से चार बजे के बीच कुलदीप यादव को क्यों पकड़ते हैं रिंकू सिंह?

Rinku Singh Big Statement: रिंकू सिंह को भूतों से लगता है डर लगता है. यही वजह है कि भारत से बाहर वह कुलदीप यादव के साथ सोते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
'भूतों का टाइम होता है...', रात को तीन से चार बजे के बीच कुलदीप यादव को क्यों पकड़ते हैं रिंकू सिंह?
Rinku Singh
  • भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को भूतों से डर लगता है और वे सोते समय लाइट जलाकर रखते हैं
  • वे मानते हैं कि रात के तीन से चार बजे के बीच भूतों का समय होता है इसलिए वह उस वक्त जागते हैं
  • विदेश में टूर के दौरान रिंकू अकेले नहीं सो पाते और कुलदीप यादव के पास ही सोना पसंद करते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rinku Singh Big Statement: भारतीय टीम के होनहार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कुछ दिलचस्प सवालों का जवाब दिया है. शो के एंकर राज शमनी ने जब उनसे पूछा, 'और किससे डर लगता है?' इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'भूतों से बहुत डर लगता है मुझे. पहले था कि मैं अकेला सो नहीं पाता था. जब मैं अकेले सोता हूं तो लाइट जलाकर सोता हूं. आज भी सोते समय थोड़ी लाइट होने होनी चाहिए मेरे रूम में, मुझे लगता है कि तीन से चार के बीच में भूतों का टाइम होता है. मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरह बस यह टाइम निकल जाए. इंडिया से बाहर जब मैं टूर पर जाता हूं तो अकेला नहीं सो पाता हूं. मैंने फिल्मों में देखा है कि बाहर ज्यादा भूत होते हैं. इसलिए में किसी को पकड़ता हूं. ज्यादातर मैं कुलदीप भाई (कुलदीप यादव) के पास सोता हूं.'

हालांकि बातचीत के दौरान ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भूत देखा नहीं है. मगर उनके दिल में बस एक डर सा बैठ गया है. उन्होंने कहा, 'रात में अगर थोड़ी सी भी खटपट की आवाज या एसी की आवाज आती है. उससे मेरी नींद खुल जाती है. फिर उसके बाद मैं सोचता हूं यार इतनी रात में किसको कॉल करूं. सब सो रहे होंगे. उसके बाद मैं सुबह होने का बस इंतजार करता हूं. जब पांच बज जाता है. उसके बाद मैं लाइट ऑन करके सो जाता हूं.'

आईपीएल 2019 की कहानी साझा करते हुए उन्होंने बताया, 'साक्षी दीदी, रसेल की वाइफ आदि लोग भूतों के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था कि इस बिल्डिंग में भूत है. उन्होंने मुझे डराने का प्लान बनाया था. राणा भाई ने कहा मेरे रूम में फोन रखा है जाकर ले आ. इस दौरान क्या चल रहा था. मुझे कुछ पता नहीं था. साक्षी दीदी और रसेल की वाइफ जैस पहले से ही वहां बाल खोलकर और चादर ओढ़कर बैठी हुई थीं.'

रिंकू ने कहा, 'मैं अपने मूड में था और रूम में गया. मैंने ज्यों ही उनको रूम में देखा डर गया और पापा पापा करके जोर जोर से चिल्लाने लगा और हाथ में पड़ा कोक वगैरह फेंककर जोर से भागा. हाल यह था कि उस दिन मैं बहुत डर गया था और साक्षी दीदी के रूम में ही गद्दा नीचे डालकर शो गया था.'

यह भी पढ़ें- Rinku Singh: वर्ल्ड क्रिकेट में कौन सा बल्लेबाज है 'पुल शॉट' का किंग? रिंकू सिंह के बयान से मची सनसनी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rinku Khanchand Singh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com