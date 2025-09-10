विज्ञापन
विशेष लिंक

Rinku Singh: वर्ल्ड क्रिकेट में कौन सा बल्लेबाज है 'पुल शॉट' का किंग? रिंकू सिंह के बयान से मची सनसनी

Rinku Singh Big Statement: रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा के पुल शॉट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ करार दिया है.

Read Time: 2 mins
Share
Rinku Singh: वर्ल्ड क्रिकेट में कौन सा बल्लेबाज है 'पुल शॉट' का किंग? रिंकू सिंह के बयान से मची सनसनी
Rinku Singh
  • इंडिया के होनहार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने वनडे कप्तान रोहित शर्मा के पुल शॉट को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बताया है
  • रिंकू सिंह ने कहा कि रोहित शर्मा के पास इतना समय होता है कि वह किसी भी तेज गेंदबाज को आसानी से खेल लेते हैं
  • रिंकू सिंह वर्तमान में एशिया कप के लिए टीम के साथ यूएई में हैं और प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की उम्मीद है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rinku Singh Big Statement: टीम इंडिया के होनहार क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भारतीय टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा की जमकर सराहना की है. 27 वर्षीय क्रिकेटर का मानना है कि रोहित शर्मा के बल्ले से निकलने वाला पुल शॉट दुनिया का बेस्ट पुल शॉट है. राज शमनी के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'उनके (रोहित शर्मा) पास इतना टाइम होता है कि सामने वाला गेंदबाज कितना भी तेज क्यों न हो, चाहे स्टार्क हो या कोई और तेज गेंदबाज, वह उन्हें बहुत आसानी से खेल लेते हैं.' इसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'रोहित भैया का पुल शॉट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है.'

एशिया कप में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं रिंकू

रिंकू सिंह मौजूदा समय में एशिया कप के 17वें सीजन के लिए भारतीय टीम के साथ संयुक्त अरब अमीरात में हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है. क्योंकि हाल ही में समाप्त हुए यूपी टी20 लीग 2025 में उन्होंने अपनी टीम मेरठ मावेरिक्स के लिए जबर्दस्त खेल दिखाया था. हालांकि, उनके बेहतरीन खेल के बावजूद मेरठ की टीम ट्रॉफी उठाने में नाकामयाब रही.

रिंकू सिंह का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

अपार प्रतिभा के बावजूद रिंकू सिंह को टीम इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर अबतक कुछ खास जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जब-जब उन्हें ब्लू टीम में जगह मिली है. तब-तब उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है. 

खबर लिखे जाने तक उन्होंने देश के लिए दो वनडे और 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की दो पारियों में 27.5 की औसत से 55 एवं टी20 की 24 पारियों में 42 की औसत से 546 रन निकले हैं. 

रिंकू के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन अर्धशतक दर्ज है. 69 रन की पारी एक मैच में खेली गई उनकी बेस्ट पारी है. क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 31 छक्के और 45 चौके देखने को मिले हैं.  

यह भी पढ़ें- खूब लगाता है छक्के, BAN को दे चुका है न भूलने वाला दर्द, जानें कौन बना इंडिया के लिए सिरदर्द

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rinku Khanchand Singh, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com