Rinku Singh: हाथ में लगी चोट तो दर्द से चीख उठे रिंकू सिंह, जानें कब घटी यह घटना

Rinku Singh, Asia Cup 2025: इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और पाकिस्तान की टीम कुछ देर में दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आमने-सामने होने वाली है. मैच से पहले भारतीय खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें भारतीय खिलाड़ी फील्डिंग का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं. यहां रिंकू सिंह को भी कैच पकड़ने का प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है. जहां एक कैच पकड़ते हुए वह अपने हाथों को चोटिल कर बैठे. चोट इतनी तेज थी कि एक पल के लिए वह दर्द से चीख उठे. मगर उन्होंने दूसरे पल खुद को संभाला और दर्द को भूल फिर से प्रैक्टिस में जुड़ गए. सुखद भरी खबर यह रही कि वह गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुए. वरना अहम मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया की समस्या बढ़ सकती थी.

मैच फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं रिंकू सिंह

रिंकू सिंह की पहचान भारतीय क्रिकेट टीम में एक मैच फिनिशर के रूप में है. उन्होंने बेहद ही कम मुकाबलों में अपनी ठोस बल्लेबाजी के बदौलत यह मुकाम हासिल किया है. देश के लिए उन्होंने खबर लिखे जाने तक कुल दो वनडे और 33 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की दो पारियों में 27.5 की औसत से 55 और टी20 की 24 पारियों में 42 की औसत से 546 रन निकले हैं. टी20 फॉर्मेट में उनके नाम तीन अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने 161.07 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.

क्या पाकिस्तान के खिलाफ मिलेगा मौका?

एशिया कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला UAE के साथ था. जहां टीम इंडिया बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए एक बड़े अंतर से इस मैच को अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. हालांकि, इस मैच के लिए रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. फैंस को उम्मीद है कि आज के मुकाबले में उन्हें जरूर मौका मिलेगा और वह टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

