एडवेंचर के शौकीनों का इंतजार खत्म! जनवरी में तहलका मचाने आ रही KTM 390 Adventure R

KTM 390 Adventure R : अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें सड़कों से ज्यादा ऑफ-रोडिंग करना पसंद है, तो दिल थाम लीजिए. केटीएम इंडिया अपनी मोस्ट-अवेयटेड और हार्डकोर ऑफ-रोडर केटीएम 390 एडवेंचर R को अगले महीने यानी जनवरी 2026 में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. माना जा रहा है कि इस बाइक की बुकिंग्स कुछ ही दिनों में शुरू हो सकती है, जिससे भारतीय एडवेंचर बाइकिंग मार्केट में हलचल मच गई है.

KTM 390 Adventure R

क्या है बाइक में खास?

KTM ने इस बार सिर्फ लुक्स पर नहीं, बल्कि बाइक के परफॉरमेंस पर काम किया है. यह रेगुलर 390 एडवेंचर के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है.

इसमें वही नया 399cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो 45.3 bhp की पावर और 39 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.

साथ ही बाइक में WP Apex के फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन दिए गए हैं, जो 230 mm के ट्रैवल के साथ आते हैं. मतलब गड्ढे हों या पत्थर, ये बाइक सब कुछ झेल लेगी.

ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें 21-इंच फ्रंट और 18-इंच रियर स्पोक व्हील्स दिए हैं.

बाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 272 mm है, जो इसे सेगमेंट की सबसे ऊंची बाइक्स में से एक बनाता है.

फीचर्स, जो आपको दीवाना बना देंगे

केटीएम ने इस बाइक को टेक-लोडेड बनाया है, जिसमें-

5-इंच का कलर TFT डिस्प्ले (नेविगेशन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ)

कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल

एडवांस्ड हार्डवेयर के बावजूद यह स्टैंडर्ड मॉडल से करीब 6 किलो हल्की जैसी खासियत शामिल है.

कीमत और मुकाबला

रिपोर्ट्स के अनुसार केटीएम 390 एडवेंचर R की एक्स-शोरूम कीमत 3.80 लाख से 4.15 लाख रुपये के बीच हो सकती है. वहीं, भारत में इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 से होगा.

अगर आप एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं, जो शहर में आरामदायक हो और वीकेंड पर आपको ऑफ-रोडिंग का मजा मिल सके तो 390 एडवेंचर R आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है.