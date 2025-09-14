IND vs PAK: आज पानी मांगेगा पाकिस्तान, भारत के 'चीतों' की जरा तैयारी देखिए

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: इंतजार का पल समाप्त होने के बेहद करीब है. भारत और पाकिस्तान की टीम जल्द ही एशिया कप के ग्रुप चरण में आमने-सामने होने वाली है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला जाएगा. आगामी मुकाबले के लिए दोनों टीमें जमकर पसीना बहा रही हैं. भारतीय टीम के रणबांकुरे तो एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. खिलाड़ियों के प्रैक्टिस सेशन का कुछ वीडियो सामने आया है. जिसमें वह चीते जैसी फुर्ती के साथ क्षेत्ररक्षण का अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रैक्टिस में ही गिल ने अपनी छलांग से हर किसी को किया हैरान

भारतीय टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने वीडियो में जिस तरह का फिटनेस लेवल दिखाया है. उसे देख हर कोई हैरान है. उनकी फुर्ती और चुस्ती की हर कोई सराहना कर रहा है. गिल ही नहीं सामने आए वीडियो में ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और रिंकू सिंह को भी जमकर पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है. इन खिलाड़ियों ने भी अपने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण से हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है.

नहीं बचने वाली है आज पाकिस्तान!

टीम इंडिया की युवा फौज और उनकी तैयारियों को देख कोई भी कह सकता है कि आज तो पाकिस्तान की खैर नहीं. क्योंकि विपक्षी टीम पहले ही बाबर और रिजवान की गैरमौजूदगी में अस्त व्यस्त नजर आ रही है. उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और अब उनकी इस तैयारी के बाद तो शायद ही पाकिस्तान को आज जीत नसीब हो.

पाकिस्तान में है डर का माहौल

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले से पूर्व ही पाकिस्तानी टीम डरी हुई है. इसका अंदाजा वहां के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों की बातचीत से लगाया जा सकता है. शोएब अख्तर, मिस्बाह उल हक और शोएब मलिक जैसे खिलाड़ी पहले ही टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार बता रहे हैं. उनका मानना है कि मौजूदा समय में जिस फॉर्म के साथ भारतीय टीम चल रही है. उसको मात दे पाना बहुत मुश्किल है.

आंकड़ों में भी आगे है भारतीय टीम

तैयारी ही नहीं भारतीय टीम आंकड़ों में भी पाकिस्तान से आगे नजर आ रही है. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 19 मैच खेले गए हैं. इस बीच भारतीय टीम को 10, जबकि पाकिस्तानी टीम को छह मुकाबलों में कामयाबी मिली है, जो कि टीम इंडिया के वर्चस्व को दर्शाता है.

यही नहीं एशिया कप के तहत टी20 फॉर्मेट में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैच खेले गए हैं. जहां भारतीय टीम ने दो, जबकि पाकिस्तान ने एक मैच में जीत हासिल की है.

एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

पाकिस्तान: सलमान आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मोकिम.

यह भी पढ़ें- हार के बावजूद जैकर अली और शमीम हुसैन ने बदल दिया बांग्लादेश क्रिकेट का इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड

