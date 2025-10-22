IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं, दूसरे वनडे से पहले रिकी पोंटिंग ने इस खिलाड़ी को बताया वनडे क्रिकेट में अबतक का सबसे महान बल्लेबाज

Ricky Ponting Picks Virat Kohli greatest ODI player: ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रहे रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वनडे क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं. आईसीसी पॉडकास्ट पर बात करते हुए पोंटिंग ने उस खिलाड़ी के बारे में खुलासा किया. पोंटिंग ने रोहित शर्मा को नहीं, बल्कि विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का सबसे महान खिलाड़ी करार दिया है. रिकी पोंटिंग ने कोहली को लेकर बयान दिया और कहा, 'विराट कोहली अब तक के सबसे महान वनडे खिलाड़ी हैं जिन्हें मैंने देखा है.'

पोंटिंग ने कोहली को लेकर कहा, "मैं हमेशा कहता हूं, चैंपियन खिलाड़ियों को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता. ये दोनों खिलाड़ी (रोहित और कोहली) सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से रहे हैं, और हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे लगता है कि विराट अब तक के सबसे बेहतरीन 50 ओवर के खिलाड़ी हैं, जिन्हें मैंने देखा है. वे अपनी टीम के लिए योगदान देने और मैच जीतने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे, और अगर वे ऐसा करते हैं, तो 2027 में होने वाले विश्व कप टीम में उनकी जगह पक्की हो जाएगी. "

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कोहली बिना रन बनाए आउट हो गए था. वहीं, रोहित 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे. वहीं, अब सीरीज का दूसरा मैच 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा मैच एडिलेड में खेला जाएगा. दूसरे वनडे में कोहली और रोहित के पास बड़ा स्कोर बनाने का मौका होगा.

बता दें कि एडिलेड में कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 शतक लगाए हैं. वहीं, आखिरी बार कोहली ने 2019 में एडिलेड में खेलते हुए वनडे क्रिकेट में शतक लगाने का कमाल किया था. अब इस बार कोहली एडिलेड में क्या कमाल करते हैं, यह देखना काफी दिलचस्प होगा.