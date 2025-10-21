विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS: 'वर्ल्ड कप का इंतज़ार करके समय बर्बाद कर रहे कोहली', रिकी पोंटिंग के बयान ने मचाई खलबली

Ricky Ponting react on Virat Kohli: रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच सुर्खियां बटोर ली है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS: 'वर्ल्ड कप का इंतज़ार करके समय बर्बाद कर रहे कोहली', रिकी पोंटिंग के बयान ने मचाई खलबली
Ricky Ponting Big Statement on Virat Kohli, पोंटिंग के बयान से चौंका क्रिकेट वर्ल्ड
  • रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे वर्ल्ड कप तक सीमित लक्ष्य न बनाने की सलाह दी
  • पोंटिंग ने कहा कि कोहली ने अपने लिए अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित किए होंगे .
  • एडिलेड ओवल को बल्लेबाजों के लिए आदर्श बताते हुए पोंटिंग ने आगामी वनडे मैचों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ricky Ponting on Virat Kohli: विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगा या नहीं, इसको लेकर पूर्व दिग्गज लगातार बहस कर रहे हैं. अब इस बहस में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग भी कूद गए हैं. पूर्व कप्तान ने कोहली और रोहित के वर्ल्ड कप खेलने को लेकर राय दी है. खासकर उन्होंने माना है कि कोहली और रोहित वर्ल्ड क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं और इन दोनों खिलाड़ियों को सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर अपना लक्ष्य निर्णारित नहीं करना चाहिए.

आईसीसी के साथ बातचीत में पोंटिंग ने कोहली को लेकर बात की और कहा, "एक बात जो मुझे किसी से सुनना पसंद नहीं है, वह है "मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है", क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए, न कि सिर्फ़ 2027 वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपनी बात आगे ले जाते हुआ कहा, "विराट हमेशा से ही एक बेहद प्रेरित खिलाड़ी रहे हैं और मुझे लगता है कि उसने शायद बैठकर खुद को कुछ लक्ष्य और चीज़ें तय कर ली होंगी जिन्हें वह ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज़ में हासिल कर सकता है, न कि अगले वर्ल्ड कप का इंतज़ार करके समय बर्बाद कर रहा होगा."

Latest and Breaking News on NDTV

ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान में से एक पोंटिंग ने ये भी कहा कि, "हम इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में जो जानते हैं, वह यह है कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर हैं, हां, बेशक वे इस समय भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम में हैं. लेकिन क्या वे अभी से लेकर विश्व कप आने तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे? और यह केवल एक सवाल है जिसका जवाब, जो हमें जल्द ही पता चल जाएगा. अगले कुछ हफ़्तों में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में कुछ बेहतरीन बल्लेबाज़ी विकेट मिलेंगे,  एडिलेड ओवल, जो वनडे मैच में बल्लेबाज़ी करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है"

पोंटिंग ने आगामी मैच को लेकर भविष्यवाणी की और "मुझे उम्मीद है कि ये दोनों खिलाड़ी जल्द ही वापसी करेंगे". पोंटिंग ने दूसरे वनडे के मैदान को बल्लेबाजों के लिए आदर्श बताया, उन्होंने कहा "जैसा कि मैंने कहा, "एडिलेड बल्लेबाजी और क्रिकेट खेलने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इन चैंपियन खिलाड़ियों को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि वे योगदान देने और मैच जीतने का कोई न कोई तरीका ज़रूर निकाल लेंगे, जिससे 2027 के लिए उनकी जगह पक्की हो जाएगी." पोंटिंग ने ये भी बताया कि ब्रेक के बाद, मुख्य बाधा "50 ओवरों के खेल की लय और गति" को फिर से हासिल करना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Virat Kohli, Ricky Ponting, Australia Vs India 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now