पर्थ में पताका फहराएंगे ये 11 ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर, मैच से पहले रिकी पोंटिंग ने प्लेइंग इलेवन का कर दिया ऐलान

Ricky Ponting Picks His Australia XI For First Ashes Test in Perth: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दुनिया की बहुप्रतीक्षित सीरीज एशेज की शुरुआत आगामी 21 नवंबर से हो रही है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच पर्थ में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व रिकी पोंटिंग ने पर्थ टेस्ट के लिए परफेक्ट ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. 50 वर्षीय पूर्व कप्तान ने आगामी सीरीज के लिए कप्तान के रुप में स्टीव स्मिथ का चुनाव किया है, जबकि विकेटकीपर के तौर पर एलेक्स कैरी को टीम में जगह दी है.

रिकी पोंटिंग ने जेक वेदरल्ड पर खेला दाव

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा के साथ जेक वेदरल्ड पर दाव खेला है. ख्वाजा के खेल से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है. मगर वेदरल्ड ने कंगारू टीम की तरफ से अबतक एक भी इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है. हालांकि, घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है. यहां उन्होंने 77 फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए 145 पारियों में 37.47 की औसत से 5322 रन बनाए हैं. वहीं गेंदबाजी के दौरान उन्हें एक सफलता हाथ लगी है. शायद यही वजह है कि उन्हें आगामी सीरीज के लिए पोंटिंग ने अपने बेड़े में चुना है.

मध्यक्रम में ये खिलाड़ी देंगे टीम के मजबूती

रिकी पोंटिंग ने तीसरे और चौथे स्थान के लिए क्रमशः मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ का चुनाव किया है. 5वें स्थान पर उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को रखा है, जो कुछ देर में ही खेल की परिस्थिति को बदलने का दम रखते हैं. 6वें पायदान के लिए उन्होंने ऑलराउंडर खिलाड़ी कैमरून ग्रीन और 7वें बल्लेबाज के तौर पर एलेक्स कैरी पर दाव खेला है.

पोंटिंग ने 4 गेंदबाजों का किया चुनाव

पोंटिंग ने पहले टेस्ट के लिए टीम नें कुल 4 गेंदबाजों का किया चुनाव किया है. जिसमें 3 तेज गेंदबाज और 1 प्रमुख स्पिनर का नाम शामिल है. पोंटिंग ने जिन तीनों तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताया है. वह मिचेल स्टार्क, ब्रेंडन डोगेट और स्कॉट बोलैंड हैं. इसके अलावा उन्होंने मुख्य स्पिनर के तौर पर नाथन लियोन को टीम में शामिल किया है.

पर्थ टेस्ट के लिए पोंटिंग की तरफ से चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन:

जेक वेदरल्ड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डोगेट और स्कॉट बोलैंड.

