विज्ञापन
विशेष लिंक

अभिषेक शर्मा नहीं, T-20 वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज से बचकर रहना होगा, रिकी पोंटिंग ने बताया

Ricky Ponting onT20 World Cup 2026: पोंटिंग ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है जो इस बार यदि फॉर्म में रहा तो दूसरे टीमों के गेंदबाजों का हाल बेहाल कर देगा.

Read Time: 2 mins
Share
अभिषेक शर्मा नहीं, T-20 वर्ल्ड कप में इस बल्लेबाज से बचकर रहना होगा, रिकी पोंटिंग ने बताया
Ricky Ponting on Big Statement on Glenn Maxwell
  • ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने ग्लेन मैक्सवेल की टी-20 वर्ल्ड कप में वापसी पर भरोसा जताया है
  • मैक्सवेल ने हाल ही में खराब प्रदर्शन किया है और बीबीएल में उनका औसत कम रहा है
  • वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण मैक्सवेल को पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर रखा गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ricky Ponting on Glenn Maxwell: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ा बयान दिया है. पोंटिंग ने उस बल्लेबाज के बारे में अपनी राय दी है जो इस बार यदि फॉर्म में रहा तो दूसरे टीमों के गेंदबाजों का हाल बेहाल हो जाएगा. पोंटिंग ने  ग्लेन मैक्सवेल का समर्थन करते हुए कहा है कि वह T20 वर्ल्ड कप में अपनी खराब फॉर्म से बाहर निकलकर वापसी करेंगे. खराब BBL कैंपेन के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से मैक्सवेल को पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज़ से बाहर रखा गया था. मैक्सवेल 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ टीम के वर्ल्ड कप ओपनर से पहले श्रीलंका में ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़ेंगे.  

मैक्सवेल ने मेलबर्न स्टार्स के लिए 11 मैचों में सिर्फ 76 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 15.20 रहा और सिर्फ दो बार ही वह डबल डिजिट में स्कोर कर पाए थे. 37 साल के इस खिलाड़ी ने 69.50 की औसत से सिर्फ दो विकेट लिए, और यहां तक ​​कि फील्डिंग में भी उन्होंने औसत फील्डिंग की. 

लेकिन इन सबके बाद भी पोंटिंग को भरोसा है कि मैक्सवेल टी-20 वर्ल्ड कप में वापसी करेंगे और धमाकेदार परफॉर्मेंस करेंगे. पोंटिंग ने कहा "मैक्सवेल का अनुभव, स्पिन के लिए मददगार पिच और शुरुआती कमजोर विरोधी टीमें इस पावर-हिटर के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, क्योंकि वह ग्लोबल स्टेज पर अपनी बेस्ट फॉर्म में लौटने की कोशिश करेंगे. वह ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसा किया है."

Latest and Breaking News on NDTV

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने आगे यह भी चेतावनी दी कि उम्र एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन उनका मानना ​​है कि T20 वर्ल्ड कप का मंच मैक्सवेल को फिर से जोश दिला सकता है. पोंटिंग ने आगे कहा, "अगर जोश कम होने लगता है, तो उसे वापस पाना और उसकी जगह कुछ और लाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ उसे वापस ला सकती है, तो वह वर्ल्ड कप है.  पिछले वर्ल्ड कप में उनके कुछ बहुत ही शानदार पल रहे हैं और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वह अगले कुछ हफ्तों में कुछ और ऐसे पल दिखा पाएंगे."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ricky Ponting, Glenn James Maxwell, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now