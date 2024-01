मोहम्मद रिजवान ने ऐसा रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, बाबर आजम- शाहिद अफरीदी और युवराज सिंह को पछाड़कर T20I में मचाई खलबली

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: "मैं असल में मोहम्मद शमी की तरह.." भारतीय गेंदबाज के वीडियो देख तैयारी कर रहा इंग्लैंड का यह स्टार खिलाड़ी

बता दें कि टी-20 इंटरनेशनल में बाबर आजम ने अबतक 59 छक्के लगाए हैं. वहीं, रिजवान ने युवराज सिंह को भी इस मामले में पछाड़ दिया है. युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने अपने टी-20 इंटरनेशनल में कुल 74 छक्के लगाए थे. इसके अलावा बात करें टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने के रिकॉर्ड के बारे में तो, रोहित इस समय टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज हैं. रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में अबतक कुल 190 छक्का लगा चुके हैं.

T20I में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक छक्के: (Most Six in T20I for Pakistan)

मोहम्मद रिज़वान 81*

मोहम्मद हफीज 76 रन

शाहिद अफरीदी 73 रन

शोएब मलिक 9 रन

बाबर आजम 55* रन

रिजवान की पारी गई बेकार

चौथे मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी. पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए थे जिसके बाद न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान की ओर से रिजवान ने 63 गेंद पर 90 रन की पारी खेली थी जिसमें 6 चौके और 2 छक्के लगाने में सफल रहे. मैच में बाबर आजम ने 19 रन बनाए. वहीं, दूसरी ओर कीवी टीम की ओर से डेरिल मिचेल ने 44 गेंद पर 72 रन की नाबाद पारी तो वहीं, ग्लेन फिलिप्स ने 52 गेंद पर 70 रन बनाकर कीवी टीम को आसानी के साथ मैच जीता दिया.कीवी टीम यह मैच 7 विकेट से जीतने में सफल रही ,अब सीरीज का आखिरी मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा. पाकिस्तान के लिए सीरीज में पूर्ण सफाया से बचने के लिए आखिरी मैच को हर हाल में जीतना होगा.