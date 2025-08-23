Gold Rate in Pakistan: पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितने का आता है 10 ग्राम सोना, जानिए

Gold Rate in Pakistan: भारत के अंदर सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव दिख रहा है. वहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सोने की कीमतों में तेजी देखी गई है. स्थानीय सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 4,100 रुपये प्रति तोला बढ़कर 3,59,800 रुपये और 10 ग्राम सोने का भाव 3,222 रुपये बढ़कर 3,08,470 रुपये प्रति तोला हो गया है. इसकी वजह मानी जा रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत का बढ़ना.

क्या है पाकिस्तान में सोने की कीमतें?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें 41 डॉलर प्रति औंस बढ़कर 3,371 डॉलर हो गई हैं. सोने के अलावा पाकिस्तान में चांदी की कीमतें भी बढ़ रही हैं. यहां प्रति तोला चांदी की कीमत 108 रुपये बढ़कर 4,121 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत 93 रुपये बढ़कर 3,533 रुपये हो गई.

बढ़ती महंगाई से पाकिस्तान की जनता परेशान

व्यापारियों ने कहा कि पाकिस्तान में ये तेज उछाल वैश्विक स्तर पर सोने की मजबूती के बाद आया है. हालांकि सोने की कीमतें बढ़ना किसी भी देश के लिए अच्छी खबर होती है. पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसे आम आदमी के लिए अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है. पाकिस्तान में महंगाई की मार है, एक तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपनी गर्मी दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों के बीच सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जाएगा.

भारत में क्या है सोने की कीमतें?

भारत में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,00,933 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 92,186 रुपये प्रति 10 ग्राम है.