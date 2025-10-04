रिटायरमेंट की उम्र में रनों का अंबार, कौन है वो भारतीय स्टार, जो ठोक रहा है 97.33 की औसत से रन?

- 37 साल की उम्र में भी रवींद्र जडेजा ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है
- जडेजा ने पिछली नौ टेस्ट पारियों में 97.33 की औसत से कुल 584 रन बनाए हैं जिसमें दो शतक शामिल है
- अहमदाबाद टेस्ट में उनके शतक और प्रभावशाली गेंदबाजी से वेस्टइंडीज टीम काफी प्रभावित और परेशान नजर आई है
Ravindra Jadeja, India vs West Indies: 37 साल की उम्र में जहां कई खिलाड़ियों का क्रिकेट करियर समाप्त हो जाता है. वहीं इस उम्र में एक भारतीय स्टार अपनी चमक से हर किसी को हैरान कर रहा है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा हैं. तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करने वाले जडेजा वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. जारी टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ही उन्होंने शतक जड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. बल्लेबाजी में ही नहीं गेंदबाजी से भी वह कहर ढा रहे हैं. यही वजह है कि अहमदाबाद टेस्ट में विपक्षी टीम का हाल बेहाल है.
पिछली नौ पारियों में ठोक चुके हैं 584 रन
रवींद्र जडेजा के बेहतरीन फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछली नौ टेस्ट पारियों में वह 97.33 की औसत से 584 रन (104*(176), 53(77), 9(13), 107(185), 20(40), 61*(181), 72(131), 69*(118), 89(137) ठोक चुके हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से दो शतक और पांच अर्धशतक भी देखने को मिले हैं. मजेदार बात ये है कि इस अवधि के दौरान वह तीन बार नाबाद रहे हैं.
गेंदबाजी में भी ढा रहे हैं कहर
बल्लेबाजी ही नहीं इस अवधि में जडेजा गेंदबाजी और फील्डिंग में भी काफी मारक नजर आए हैं. खबर लिखे जाने तक टीम के लिए पिछली नौ पारियों में उन्होंने नौ सफलता प्राप्त की है.
36 साल और 302 दिन के हैं जडेजा
रवींद्र जडेजा का जन्म छह दिसंबर साल 1988 में सौराष्ट्र के नवगाम घेड़ शहर में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 36 साल और 302 दिन है. जडेजा बाएं के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ही ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं.
