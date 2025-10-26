फैन्स को बेसब्री से है इन 10 फिल्मों का इंतजार, एक नवंबर से दिसंबर तक कुर्सी की पेटी बांध लीजिए

आने वाले महीनों में कई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं जिनका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आईएमडीबी के पेज व्यूज के आधार पर तैयार की गई टॉप 10 फिल्मों और शो की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं. आइए जानते हैं उन मचअवेटेड प्रोजेक्ट्स के नाम.

1. द ताज स्टोरी: लिस्ट में टॉप पर परेश रावल की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म द ताज स्टोरी है. तुषार अमरीश गोयल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

2. जटाधरा: दूसरे नंबर पर तेलुगू फिल्म जटाधरा है, जो 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी. यह फिल्म दर्शकों के बीच चर्चा बटोर रही है.

3. तेरे इश्क में: तीसरे नंबर पर आनंद एल राय की रोमांटिक ड्रामा तेरे इश्क में है. यह फिल्म 28 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी.

4. दे दे प्यार दे 2: चौथे नंबर पर अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की दे दे प्यार दे 2 है, जो 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगी.

5. मस्ती 4: पांचवें नंबर पर विवेक ओबेरॉय की कॉमेडी फिल्म मस्ती 4 है. मिलाप जावेरी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को रिलीज होगी.

6. रोई रोई बिनाले: छठे नंबर पर जुबीन गर्ग का आखिरी प्रोजेक्ट रोई रोई बिनाले है, जो 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.

7. आर्यन: सातवें नंबर पर तमिल क्राइम ड्रामा आर्यन है. प्रीन के डायरेक्शन में यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी.

8. LIK: लव इंश्योरेंस कंपनी: आठवें नंबर पर तमिल साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी LIK: लव इंश्योरेंस कंपनी है, जो 18 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

9. आन पावम पोलाथाथु: नौवें नंबर पर तमिल कॉमेडी ड्रामा आन पावम पोलाथाथु है. कलैयारासन थंगावेल के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.

10. धुरंधर: लिस्ट में दसवीं पोजीशन पर रणवीर सिंह, संजय दत्त और आर माधवन की धुरंधर है. आदित्य धर के डायरेक्शन में यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में उतरेगी.

ये फिल्में और शो दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक शानदार एक्सपीरियंस लेकर आएंगे.