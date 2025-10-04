VIDEO: हवा में छलांग लगाते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने किया कमाल, जिसने भी देखा ये कैच, वो हुआ हैरान

Nitish Kumar Reddy, India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी ने एक करिश्माई कैच पकड़ते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. जी हां, तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाज नहीं बल्कि कारेबियन बल्लेबाज अपनी पारी का आगाज करने के लिए मैदान में उतरे. क्योंकि तीसरे दिन के खेल के आगाज से पहले ही भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी को 448/5 रनों पर घोषित कर दी. जिसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से जॉन कैंपबेल और टैगेनारिन चंद्रपॉल दूसरी पारी का आगाज करने के लिए मैदान में उतरे. दोनों बल्लेबाज संभलकर खेल रहे थे कि पारी का आठवां ओवर लेकर मैदान में आए मोहम्मद सिराज ने चंद्रपॉल का धैर्य तोड़ दिया. ओवर की दूसरी गेंद पर कैरेबियन बल्लेबाज ने सिराज की शॉर्ट बॉल को स्क्वायर लेग की बाईं ओर पुल शॉट करने का प्रयास किया. मगर वहां तैनात नीतीश कुमार रेड्डी ने बाईं ओर एक लंबी छलांग लेते हुए हर किसी को हैरान कर दिया. 22 वर्षीय ऑलराउंडर ने हवा में ही गेंद को लपकते हुए चंद्रपॉल को पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया.

अहमदाबाद टेस्ट में बुरी तरह फ्लॉप हुए चंद्रपॉल

वेस्टइंडीज की टीम को भारतीय दौरे पर चंद्रपॉल से काफी उम्मीद है. मगर वह पहले टेस्ट मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. पहली पारी में पारी का आगाज करते हुए चंद्रपॉल ने कुल 11 गेंदों का सामना किया था. इस बीच वह खाता भी नहीं खोल पाए. मोहम्मद सिराज ने उन्हें ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया था.

ONE OF FINEST CATCHES EVER BY NITISH KUMAR REDDY 🥶 pic.twitter.com/2h2UFuJQMB — Johns. (@CricCrazyJohns) October 4, 2025

पहली पारी में बुरी तरह से फ्लॉप होने के बाद दूसरी पारी में टीम को उनसे बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर यहां भी वह कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 23 गेंदों का सामना किया. इस बीच एक चौका की मदद से केवल आठ रनों का ही योगदान दे पाए.

