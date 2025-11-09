राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड की चर्चाओं के बीच रविंद्र जडेजा ने लिया ये फैसला!, फैंस के बीच मची हलचल

Ravindra Jadeja Instagram Account Deactivated: आईपीएल 2025 के संभावित ट्रेडिंग विंडो को लेकर जबरदस्त हलचल के बीच खबर ये है की रवींद्र जडेजा ने अचानक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया है. इस कदम ने फैंस और क्रिकेट जगत में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है. हालांकि इंस्टाग्राम पर जडेजा का अकाउंट खबर लिखे जाने तक नहीं दिखा रहा ऐसे में तरह तरह के कयास लगाए जरूर जा रहे हैं लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है की आखिर जडेजा ने खुद अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या इसके पीछे कोई तकनिकी वजह है.

हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड की बातचीत चल रही है. हालांकि दोनों फ्रेंचाइज़ी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जडेजा के सोशल मीडिया से हटने के बाद अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया है.