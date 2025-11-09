विज्ञापन
विशेष लिंक

राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड की चर्चाओं के बीच रविंद्र जडेजा ने लिया ये फैसला!, फैंस के बीच मची हलचल

Ravindra Jadeja Instagram Account Deactivated: राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड की चल रही चर्चा.

Read Time: 2 mins
Share
राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड की चर्चाओं के बीच रविंद्र जडेजा ने लिया ये फैसला!, फैंस के बीच मची हलचल
Ravindra Jadeja Instagram Account Deactivated
  • रवींद्र जडेजा ने अचानक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट निष्क्रिय कर दिया है जिससे कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं
  • इंस्टाग्राम पर जडेजा का अकाउंट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है और कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है
  • जडेजा के अकाउंट डीएक्टिवेशन के पीछे तकनीकी कारण या व्यक्तिगत निर्णय की संभावना बताई जा रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Ravindra Jadeja Instagram Account Deactivated: आईपीएल 2025 के संभावित ट्रेडिंग विंडो को लेकर जबरदस्त हलचल के बीच खबर ये है की रवींद्र जडेजा ने अचानक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट निष्क्रिय (Deactivate) कर दिया है. इस कदम ने फैंस और क्रिकेट जगत में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है. हालांकि इंस्टाग्राम पर जडेजा का अकाउंट खबर लिखे जाने तक नहीं दिखा रहा ऐसे में तरह तरह के कयास लगाए जरूर जा रहे हैं लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है की आखिर जडेजा ने खुद अकाउंट डीएक्टिवेट किया है या इसके पीछे कोई तकनिकी वजह है. 

हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच संजू सैमसन और रवींद्र जडेजा के संभावित ट्रेड की बातचीत चल रही है. हालांकि दोनों फ्रेंचाइज़ी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जडेजा के सोशल मीडिया से हटने के बाद अफवाहों ने और जोर पकड़ लिया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Chennai Super Kings, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja
Get App for Better Experience
Install Now