IND vs BAN: अश्विन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

Ravichandran Ashwin record: भारत के अश्विन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड (Ravichandran Ashwin World record) बना दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान अश्विन ने इतिहास रच दिया. अश्विन ने भारत की पारी के दौरान अर्धशतक जमाने का कमाल किया. अपने टेस्ट करियर में अश्विन ने 14वां अर्धशतक जमाया तो साथ ही टेस्ट में 20 से ज्यादा बार 50 से ज्यादा का स्कोर करने में सफलता पाई. अब अश्विन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसे इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम 20 से ज्यादा 50 प्लस का स्कोर बनाने और गेंदबाजी में 30 से ज्यादा 5 विकेट हॉल करने का रिकॉर्ड दर्ज है. अश्विन ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

बता दें कि टेस्ट में अश्विन ने ये खबर लिखे जाने तक अपने टेस्ट करियर में 5 शतक और 14 अर्धशतक जमाए हैं और साथ ही 36 बार 5 विकेट हॉल करने का कमाल अबतक किया है. बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को दौरान अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान जैसे ही 50 रन का स्कोर पार किया वैसे ही उन्होंने यह वर्ल्ड रिकॉ़र्ड अपने नाम कर लिया.

टेस्ट मैच की बात करें टॉस जीतकर मेहमान टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी. भारत ने तेज गेंदबाज आकाश दीप को तीसरे तेज गेंदबाज के विकल्प के रूप में चुना है. भारत की ओर से पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने 55 रनों की पारी खेली लेकिन इसके बाद कोई बड़ा बल्लेबाज कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पाया लेकिन अश्विन और जडेजा ने शानदार पारी खेलकर भारत को मुसीबत से बाहर निकाला.

Ravichandran Ashwin becomes the FIRST ever cricketer to have 20+ fifty+ scores as well as 30+ five-wicket hauls in the history of Test cricket.@ashwinravi99 #INDvBAN