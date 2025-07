4, 6, 6, 6, 6, 6, रविचंद्रन अश्विन के लड़ाके का कमाल, एक ओवर में बरसाए इतने छक्के-चौके कि टूट गया 9 सालों का रिकॉर्ड, VIDEO

Chepauk Super Gillies vs Dindigul Dragons, Tamil Nadu Premier League 2025: तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 का क्वालीफायर 2 मुकाबला बीते शुक्रवार (04 जुलाई) को चेपॉक सुपर गिलीज और डिंडीगुल ड्रैगन्स के बीच डिंडीगुल में खेला गया. जहां डिंडीगुल ड्रैगन्स की टीम आठ गेंद शेष रहते चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो डिंडीगुल के बल्लेबाज आर. विमल खुमार रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें क्रम पर महज 30 गेंदों में 216.66 की स्ट्राइक रेट से 65 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से पांच चौके और पांच बेहतरीन छक्के निकले. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

मैच के दौरान एक पल के लिए लग रहा था कि डिंडीगुल की टीम यह मुकाबला हार जाएगी. क्योंकि उन्हें आखिरी के चार ओवरों में 52 रनों की दरकार थी. मगर विमल के मन में तो कुछ और ही चल रहा था. विपक्षी टीम चेपॉक की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज एस. रोहित सुथार के खिलाफ वह बेहद आक्रामक नजर आए. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इस ओवर में एक चुका और पांच छक्के की मदद से कुल 34 रन बटोरे. जिसके बदौलत हारती हुई यह बाजी डिंडीगुल की टीम जितने में कामयाब रही.

