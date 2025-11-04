विज्ञापन
Ashwin: अश्विन इतिहास रचने से चूके, इस वजह से बिग बैश लीग से हुए बाहर, सिडनी थंडर्स को लगा बड़ा झटका

Ravichandran Ashwin ruled out of BBL15: सिडनी थंडर ने मंगलवार को जारी एक बयान में आर अश्विन की इंजरी की वजह से सीजन से बाहर होने की पुष्टि की है.

Ashwin: अश्विन इतिहास रचने से चूके, इस वजह से बिग बैश लीग से हुए बाहर, सिडनी थंडर्स को लगा बड़ा झटका
Ravichandran Ashwin: अश्विन इतिहास रचने से चूके
  • आर अश्विन ने बिग बैश लीग के आगामी सीजन में सिडनी थंडर के साथ करार किया था लेकिन इंजरी के कारण बाहर हो गए हैं.
  • अश्विन ने घुटने की सर्जरी करवाई है और वे पूरी तरह फिट होकर बीबीएल के शुरू होने तक खेल नहीं पाएंगे.
  • सिडनी थंडर ने बयान जारी कर अश्विन की रिकवरी पर नजर रखने और संभव वापसी का संकेत दिया है.
Ashwin ruled out of BBL15: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने बिग बैश लीग में आगामी सीजन के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया था. वह इस लीग में खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बनने वाले थे. लेकिन इंजरी की वजह से आर अश्विन पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. सिडनी थंडर और अश्विन ने खुद इस खबर की पुष्टि की है. आर अश्विन की हाल ही में घुटने की सर्जरी इंजरी हुई है. वह रिकवरी की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और बीबीएल शुरू होने तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाएंगे. इस वजह से वह आगामी सीजन से बाहर हो गए हैं.

सिडनी थंडर ने मंगलवार को जारी एक बयान में आर अश्विन की इंजरी की वजह से सीजन से बाहर होने की पुष्टि की है. साथ ही कहा है कि टीम उनकी रिकवरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी और देखेगी कि सीजन के दूसरे या आखिरी चरण में वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट हो पाते हैं या नहीं.

आर अश्विन ने एक बयान में कहा,"चेन्नई में तैयारी के दौरान घुटने में चोट लग गई. मेरा ऑपरेशन हुआ है. आगामी सीजन में नहीं खेल पाउंगा. मै इस टीम के लिए खेलने को लेकर काफी उत्साहित था." उन्होंने कहा,"रिहैब, रिकवरी और मजबूत वापसी के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है. सिडनी थंडर से जुड़कर बहुत अच्छा महसूस हुआ. टीम के लिए पहली गेंद फेंकने से पहले ही मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए शुक्रिया. मैं हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमों के हर मैच देखूंगा. अगर मेरी रिकवरी की प्रक्रिया ठीक रही, तो सीजन के अंत में सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलना पसंद करूंगा."

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास ले चुके अश्विन ने दुनिया की अन्य टी20 लीग में खेलने का इरादा बनाया है. बिग बैश लीग आईपीएल के अलावा उनकी पहली लीग होने वाली थी. वह इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बनने वाले थे, लेकिन इंजरी ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया.

