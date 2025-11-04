आईसीसी ने हारिस रऊफ पर लगाया दो मैचों का बैन, एशिया कप में भारत के खिलाफ की गंदी हरकत

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के तीन मैच हुए थे और तीनों मैच विवाद के केंद्र में रहे थे. वहीं अब इस मामले में आईसीसी पहले पहली बार फैसला सुनाया है. पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को 14 सितंबर और 28 सितंबर के मैचों के लिए सजा सुनाई गई है. आईसीसी ने 14 सितंबर के मैच के लिए हारिस रऊफ को दो डिमेरिट अंक दिए हैं, जबिक 14 सितंबर के मैच के लिए दो डिमेरिट अंक दिए. ऐसे में हारिस के 24 महीने की साइकिल के अंदर 4 डिमेरिट अंक हुए और उन पर दो मैचों का बैन लगाया गया है.

आईसीसी ने मंगलवार को एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के बीच मुकाबलों में हुई घटनाओं के बाद एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के सदस्यों द्वारा सुनवाई की गई.

14 सितंबर को भारत- पाकिस्तान के बीच हुए लीग मैचों के लिए आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने सुनवाई की और उसके बाद फैसला सुनाया. हारिस रऊफ को आईसीसी की आंचार सहिंता का दोषी पाया गया और उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो डिमेरिट अंक दिए.

जबकि 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए फाइनल के लिए हारिस रऊफ को अनुच्छेद 2.21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया. और उन पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया और दो अतिरिक्त डिमेरिट अंक दिए गए. यह सुनवाई भी आईसीसी मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने की थी.

इससे 24 महीने की अवधि के भीतर रऊफ के कुल चार डिमेरिट अंक हो गए, जिसके परिणामस्वरूप आईसीसी के अनुशासनात्मक ढांचे के तहत दो निलंबन अंक हो गए. संहिता के अनुसार, रऊफ को 4 और 6 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान के वनडे मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया है.

