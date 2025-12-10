विज्ञापन
रविचंद्रन अश्विन ने बताया इन दो खिलाड़ियों के चलते नहीं मिल रही संजू सैमसन को प्लेइंग XI में जगह

Ravichandran Ashwin on Sanju Samson: संजू की टीम में जगह को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच रविचंद्रन अश्विन ने उनकी स्थिति का विश्लेषण किया है और बताया है कि संजू की जंग एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों से हैं.

Ravichandran Ashwin on Sanju Samson: रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 अंतरराष्ट्रीय से रिटारयमेंट के बाद संजू सैमसन की टी20 टीम में जगह पक्की मानी जा रही थी. उन्होंने कुछ मैचों में अभिषेक के साथ ओपनिंग भी की. लेकिन मैनेजमेंट ने जब से शुभमन गिल को इस फॉर्मेट में टीम का उपकप्तान बनाया गया है, तभी से संजू को प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. संजू को इसके बाद मध्यक्रम में जगह दी गई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए जितेश को मौका दिया गया. ऐसे में संजू को टीम से बाहर किया बैठना पड़ा.

संजू सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. उनकी जगह जितेश ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाली थी. जितेश फिनिशर का रोल भी निभाते हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि अगर जितेश ने वर्ल्ड कप से पहले बचे मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया तो वही विकेटकीपर होंगे और संजू की वर्ल्ड कप टीम से छुट्टी हो जाएगी. संजू की टीम में जगह को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच रविचंद्रन अश्विन ने उनकी स्थिति का विश्लेषण किया है और बताया है कि संजू की जंग एक नहीं बल्कि दो खिलाड़ियों से हैं.

पूर्व भारतीय दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा,"मैच से पहले बहुत चर्चा थी कि संजू को खेलना चाहिए, और उन्हें क्यों नहीं खिलाया जा रहा है, इत्यादि. जब भी संजू को टीम से बाहर किया जाता है, तो हमेशा चर्चा होती है, यह सवाल होता है कि क्या उन्हें उचित मौके मिले हैं या नहीं. जिस पल से शुभमन गिल टीम में आए, और एक उप-कप्तान के रूप में, संजू को हमेशा प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में संघर्ष करना पड़ा रहा था."

अश्विन ने आगे कहा,"संजू ने नंबर 5 पर अधिक नहीं खेला है और जितेश शर्मा अपनी फिनिशिंग क्षमताओं के लिए टीम में हैं. उन्होंने आरसीबी के लिए यही भूमिका निभाई थी, इसलिए संजू के लिए यह हमेशा मुश्किल होने वाला था. यदि आप संजू को खिला रहे हैं, तो उन्हें नंबर 3 पर खिलाएं, स्पिन के खिलाफ उनका उपयोग करें."

अश्विन ने इस दौरान हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन की भी तारीफ की, जिन्होंने कटक में अपने नाबाद अर्द्धशतक से टीम इंडिया को 175 के स्कोर तक पहुंचाया. अश्विन ने कहा,"भारत ने बिना किसी कारण के पांच विकेट गंवा दिए थे. वहां से उन्होंने आसानी से 170 का स्कोर किया. हार्दिक पंड्या ने शानदार पारी खेली, ऐसा नहीं लग रहा था कि वह चोट से वापसी कर रहे हैं. वह शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के पास भारत को रोकने के लिए पर्याप्त गोला-बारूद नहीं था."

"हार्दिक पंड्या के पास जो ताकत है, खासकर स्पिन के खिलाफ, वह बैट स्विंग एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं. उनकी पारी देखने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि वह बेहद आश्वस्त हैं. वह इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि कितने विकेट गिरे हैं, उनका स्कोर कितना है और यह सब. गेंद मारने के लिए है, वह उसे मार रहे हैं. उनका दिमाग बहुत स्पष्ट है, और वह जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें बहुत आत्मविश्वास है. इस समय भारत में हार्दिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है."

