IPL से संन्यास, अब इस विदेशी लीग में खेलते दिख सकते हैं अश्विन, नीलामी के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन

Ravichandran Ashwin in talks with ILT20 After IPL Retirement: भारत के पूर्व ऑल-राउंडर खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने इस सप्ताह की शुरुआत में आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया था. अश्विन इससे पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं. अश्विन, जिन्होंने अपना आखिरी आईपीएल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेला था, ने इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) में रुचि दिखाई है. रिपोर्ट की मानें तो पूरी संभावना है कि अश्विन आईएलटी20 लीग के लिए नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे. अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह यूएई लीग के अगले सीजन में हिस्सा लेंगे, जो अगले साल 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, ILT20 आयोजक दिग्गज स्पिनर के साथ चर्चा कर रहे हैं. नामांकन औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका नाम नीलामी सूची में दिखाई दे सकता है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी चल रही है, नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है. रिपोर्ट में अश्विन ने हवाले से लिखा गया,"हां, मैं आयोजकों के साथ बातचीत कर रहा हूं. उम्मीद है कि अगर मैं नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मुझे कोई खरीदार मिलेगा."

बता दें, आईएलटी20 लीग में खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट प्रणाली का पालन किया जाता था, लेकिन आयोजकों ने इस साल नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है. नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होने वाली है.

अगर अश्विन को नीलामी में चुना जाता है, तो वह भारतीय क्रिकेट से यूएई लीग में शामिल होने वाला सबसे बड़ा नाम बन जाएंगे. रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान को पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन अभी तक इनका डेब्यू नहीं हुआ है, जबकि अंबाती रायडू टूर्नामेंट में खेलने वाले एकमात्र अन्य भारतीय हैं, जिन्होंने एमआई अमीरात के लिए आठ मैच खेले थे.

संभावना है कि लीग में भाग लेने का फैसला करने से पहले अश्विन को टीमों से कुछ आश्वासन मिला हो. अश्विन ने भारत के लिए सभी फॉर्मेट में मिलाकर 282 मैच खेले हैं और वह भारत के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं और वह 2009 के बाद से आईपीएल में नियमित खेले हैं.

38 वर्षीय ऑलराउंडर ने आईपीएल में 221 खेलों में पांच अलग-अलग फ्रेंचाइजी - चेन्नई सुपर किंग्स, राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा, उन्होंने अपनी राज्य टीम तमिलनाडु के लिए टी20 क्रिकेट खेला है. वह टीएनपीएल में भी खेले हैं. बता दें, अश्विन ने जब से आईपीएल से संन्यास लिया है, तभी से उनके विदेशी लीग में खेलने की संभावना जताई जा रही है.

इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अश्विन अंतरराष्ट्रीय लीगों में खिलाड़ी-सह-कोच की भूमिका निभाना चाहते हैं. और यह लगभग तय है कि वह अगले साल अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट (एमएलसी) और इंग्लैंड में द हंड्रेड में भाग लेंगे.

अश्विन ने आईपीएल से संन्यास के बाद अपने यू-ट्यूब चैनल पर विदेशी लीग में खेलने को लेकर कहा था,"निश्चित रूप से मैं 10 महीने तक कहीं भी और हर जगह नहीं खेलूंगा. प्रत्येक टीम की जो भी आवश्यकताएं हैं और जिन्हें मैं पूरा करता हूं, मैं उन लीगों में खेलूंगा. मैंने पहले ही एक लीग के लिए पंजीकरण करा लिया है और इसलिए देखते हैं कि यह कैसे होता है."

अश्विन ने आगे कहा,"भारत के बाहर दुनिया भर में खेलना मजेदार है क्योंकि कोई नहीं जानता कि आप कौन हैं. आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं. बिना किसी दबाव के गेंदबाजी करने से गेंद लगभग सही जगह पर गिरेगी और अगर ऐसा नहीं होता है, तो भी यह ठीक है क्योंकि मैं अंततः खुशी के साथ खेलने का आनंद लूंगा."

