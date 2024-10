''मुझे दुःख होता है'', रविचंद्रन अश्विन को आया तरस, बाबर आजम के कप्तानी छोड़ते ही जानें क्या कहा, VIDEO

Ravichandran Ashwin Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा स्थिति पर एक बार फिर से तरस जताई है. दरअसल, वर्ल्ड कप 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लगातार उठापटक चल रहा है. कभी खिलाड़ी आपस में उलझ जा रहे हैं तो कभी कप्तान चेंज हो रहा है. हाल यह है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट की स्थिति स्थिर नहीं नजर आई है.

वनडे और टी20 फॉर्मेट में टीम की अगुवाई करने वाले अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम ने एक बार फिर से टीम की कप्तानी छोड़ दी है. जिसके बाद से पीसीबी के सामने एक बार फिर से नए कप्तान को तलाशने की समस्या आ खड़ी हुई है. बोर्ड के इसी हालात को देखते हुए अश्विन ने अपना विचार साझा किया है.

Ravi Ashwin said "Looking at the current state of Pakistan team, I really feel sorry for them" 🇮🇳🇵🇰💔💔pic.twitter.com/hs0Er5VYhP