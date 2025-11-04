विज्ञापन
'पुरुष टीम ने ऐसा कभी नहीं किया', भारतीय महिला टीम के इस अंदाज पर रविचंद्रन अश्विन के बयान ने मचाई खलबली

Ravichandran Ashwin on India Women's World Cup Win: अश्विन ने एक पुरानी घटना याद करते हुए कहा, “2017 में जब हैदराबाद जिमखाना मैदान में अंबाती रायडू खेल रहे थे, तब मिताली राज उसी मैदान पर अभ्यास कर रही थीं, लेकिन किसी को पता नहीं था. आज वही महिला क्रिकेट भारत को विश्व चैंपियन बना चुकी है.

  • अश्विन ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली विश्व कप जीत को देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया
  • हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला विश्व कप खिताब जीता
  • अश्विन ने महिला टीम द्वारा पूर्व खिलाड़ियों के साथ ट्रॉफी साझा करने के कदम की सराहना की और इसे उदाहरण बताया
Ravichandran Ashwin on India Women's World Cup Win: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली विश्व कप जीत पर पूर्व ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इसे देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया. अश्विन ने कहा कि यह खिताब किसी भी अन्य विश्व कप जीत से बड़ा है क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को प्रेरणा देगा कि वे क्रिकेट को करियर के रूप में अपनाएं.

महिला टीम ने रचा इतिहास

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला विश्व कप अपने नाम किया. यह जीत भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पल साबित हुई.

अश्विन ने कहा "पुरुष टीम ने ऐसा कभी नहीं किया"

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “यह उपलब्धि किसी भी अन्य खिताब से बड़ी है. लड़कियों ने न केवल देश का नाम रोशन किया बल्कि खेल में नई प्रेरणा जगाई.” उन्होंने यह भी सराहा कि हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम ने जीत के बाद ट्रॉफी मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा और रीमा मल्होत्रा जैसी दिग्गजों के साथ साझा की. अश्विन ने कहा, “यह कदम सराहनीय है, क्योंकि भारतीय पुरुष टीम ने कभी ऐसा नहीं किया.”

पिछली पीढ़ी को सम्मान देना सीखना चाहिए

अश्विन ने कहा, “अक्सर देखा गया है कि खिलाड़ी अपनी पीढ़ी की उपलब्धियों की बात करते हैं और पिछली पीढ़ी को भूल जाते हैं, लेकिन महिला टीम ने यह दिखा दिया कि सच्ची सफलता वही है जो अपने पूर्वजों को सम्मान दे.”

इसके साथ ही अश्विन ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “2009 से हरमनप्रीत लगातार टीम को आगे बढ़ा रही हैं. जब टीम शुरुआती मैच हार गई थी, तब उनकी कप्तानी पर सवाल उठे, लेकिन उन्होंने सबको जवाब दिया.”

मिताली राज वो संघर्ष जो बनी आज की प्रेरणा

अश्विन ने एक पुरानी घटना याद करते हुए कहा, “2017 में जब हैदराबाद जिमखाना मैदान में अंबाती रायडू खेल रहे थे, तब मिताली राज उसी मैदान पर अभ्यास कर रही थीं, लेकिन किसी को पता नहीं था. आज वही महिला क्रिकेट भारत को विश्व चैंपियन बना चुकी है.” भारत की यह जीत न केवल ट्रॉफी की सफलता है बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां देश की बेटियां अब मैदान पर अपने सपनों को पूरा करने की राह देख रही हैं.

India, South Africa Women, Ravichandran Ashwin, Cricket
