विज्ञापन

'तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल...' सुन फूट-फूटकर रोईं शहनाज गिल, फैन्स बोले- TRP के नाम पर बेचारी को...

शहनाज के चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें किसी की याद आ रही थी. उनके फैन्स ने भी तुरंत नोटिस कर लिया कि उन्हें किसी और की नहीं, बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ रही थी.

Read Time: 2 mins
Share
'तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल...' सुन फूट-फूटकर रोईं शहनाज गिल, फैन्स बोले- TRP के नाम पर बेचारी को...
सैड सॉन्ग सुन इमोशनल हुईं शहनाज गिल
Social Media
नई दिल्ली:

शहनाज गिल ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है. काम के लिए स्ट्रगल फिर बिग बॉस जैसा बड़ा प्लैटफॉर्म, वहां एक अच्छी दोस्ती मिली लेकिन वो रिश्ता भी बहुत ही जल्द उनसे दूर हो गया. हालांकि इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और अब प्रोफेशनल फ्रंट पर आगे बढ़ रही हैं. फिलहाल उनकी पंजाबी फिल्म इक कुड़ी थियेटर्स में है और  हाल ही में वह इस फिल्म की प्रमोशन के लिए इंडियाज गॉट टैलेंट में नजर आईं. इस दौरान एक ऐसी परफॉर्मेंस हुई कि वो खुद को संभाल नहीं पाईं और फूट-फूट कर रो पड़ीं.

सोनी टीवी के सोशल मीडिया हैंडल ने इंडियाज गॉट टैलेंट का एक प्रोमो शेयर किया, जिसमें शहनाज अपनी हालिया रिलीज फिल्म, इक कुड़ी का प्रमोशन करती नजर आईं. वीडियो में एक छोटा बच्चा करीना कपूर खान और सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड का गाना तेरी मेरी गाता हुआ दिखाई दे रहा था. ये गाना सुन ना जाने  शहनाज कौनसे जोन में चली गईं कि अपने आंसू नहीं रोक पाईं और रोने लगीं.

शहनाज के चेहरे से साफ जाहिर था कि उन्हें किसी की याद आ रही थी. उनके फैन्स ने भी तुरंत नोटिस कर लिया कि उन्हें किसी और की नहीं, बल्कि सिद्धार्थ शुक्ला की याद आ रही थी. एक यूजर ने लिखा, "वो अभी भी इससे उबर नहीं पाई हैं... मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा है..." एक और ने कमेंट किया, "जब इमोशन सच्चे होते हैं, वो छुपे नहीं जाते... दिख ही जाते हैं. बस कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते."

कुछ यूजर्स ने टीआरपी के लिए मेकर्स की खिंचाई की और लिखा, "यार मत रुलाओ इसको जिंदगी में इसके साथ कम किया है, टीआरपी के लिए कोई चैनल चांस नहीं खोता." एक और ने शहनाज की ओर इशारा करते हुए कमेंट किया, "ये अचानक क्या ड्रामा है? बस उनकी फिल्म रिलीज होने के आस-पास! आजकल लोग लाइमलाइट में आने और आम जनता की सहानुभूति पाने के लिए क्या-क्या करते हैं! एक इंसान चला गया और उसे सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है! दुखद."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shehnaaz Gill, Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill India Got Talent, India's Got Talent, Shehnaaz Gill Emotional
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com