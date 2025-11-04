NEET PG के लिए किस राज्य में कितनी सीटें? ये रही पूरी लिस्ट

NEET PG 2025 परीक्षा की तैयारी हर साल लाखों युवा करते हैं, इनमें से हजारों को सरकारी और बाकी कॉलेजों में मेरिट के आधार पर सीट मिल जाती है. ऐसे में इन लाखों उम्मीदवारों को ये जानने में काफी दिलचस्पी होती है कि आखिर देशभर में कुल कितनी सीटे हैं और उनके राज्य के लिए कितना कोटा फिक्स है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से इसकी पूरी लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना कोटा तय किया गया है और किस राज्य में कितनी सीटें हैं.

देशभर में कितनी सीटें?

देशभर में मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने के लिए हर साल नीट पीजी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में नीट पीजी की कुल 73,111 सीटें हैं. जिसमें MD, MS और डिप्लोमा कोर्स आते हैं. पिछले कुछ सालों में इसकी हजारों सीटें बढ़ाई गई हैं. NMC की तरफ से ताजा सीटों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर की गई है, इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की सीटें शामिल हैं.

किस राज्य में कितनी सीटें?

कर्नाटक – 6449

महाराष्ट्र – 6074

तमिलनाडु – 5134

उत्तर प्रदेश – 4220

राजस्थआन – 3288

तेलंगाना – 3112

गुजरात – 2910

दिल्ली – 2938

आंध्र प्रदेश – 3568

मध्य प्रदेश – 2348

पश्चिम बंगाल – 2088

केरल – 1945

उत्तराखंड – 1832

ओडिशा – 1234

बिहार – 1229

पुडुचेरी – 1034

हरियाणा – 897

असम – 738

पंजाब – 792

छत्तीसगढ़ – 589

चंडीगढ़ – 585

जम्मू और कश्मीर – 657

हिमाचल प्रदेश – 356

झारखंड – 263

मणिपुर – 255

गोवा – 137

त्रिपुरा – 91

मेघालय – 37

सिक्किम – 34

अरुणाचल प्रदेश – 0

अंडमान & निकोबार – 0

मिजोरम – 0

नागालैंड – 0

राउंड-1 का शेड्यूल जारी

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से हाल ही में नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग का शेडयूल जारी किया गया था. जिसमें बताया गया कि काउंसलिंग कुल चार चरण में होगी. पहले चरण के लिए 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं. काउंसिलिंग प्रोसेस 17 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पूरा किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जा सकते हैं.