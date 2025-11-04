विज्ञापन

NEET PG के लिए किस राज्य में कितनी सीटें? ये रही पूरी लिस्ट

NEET PG Seats: मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने के लिए हर साल नीट पीजी की परीक्षा करवाई जाती है, जिसके बाद सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन मिलता है.

NEET PG सीटें

NEET PG 2025 परीक्षा की तैयारी हर साल लाखों युवा करते हैं, इनमें से हजारों को सरकारी और बाकी कॉलेजों में मेरिट के आधार पर सीट मिल जाती है. ऐसे में इन लाखों उम्मीदवारों को ये जानने में काफी दिलचस्पी होती है कि आखिर देशभर में कुल कितनी सीटे हैं और उनके राज्य के लिए कितना कोटा फिक्स है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से इसकी पूरी लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि किस कैटेगरी के लिए कितना कोटा तय किया गया है और किस राज्य में कितनी सीटें हैं. 

देशभर में कितनी सीटें?

देशभर में मेडिकल कॉलेजों में सीटें भरने के लिए हर साल नीट पीजी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में नीट पीजी की कुल 73,111 सीटें हैं. जिसमें MD, MS और डिप्लोमा कोर्स आते हैं. पिछले कुछ सालों में इसकी हजारों सीटें बढ़ाई गई हैं. NMC की तरफ से ताजा सीटों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर शेयर की गई है, इसमें सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की सीटें शामिल हैं.

किस राज्य में कितनी सीटें?

  • कर्नाटक – 6449  
  • महाराष्ट्र – 6074  
  • तमिलनाडु – 5134  
  • उत्तर प्रदेश – 4220  
  • राजस्थआन – 3288  
  • तेलंगाना – 3112  
  • गुजरात – 2910  
  • दिल्ली – 2938  
  • आंध्र प्रदेश – 3568  
  • मध्य प्रदेश – 2348  
  • पश्चिम बंगाल – 2088  
  • केरल – 1945  
  • उत्तराखंड – 1832  
  • ओडिशा – 1234  
  • बिहार – 1229  
  • पुडुचेरी – 1034  
  • हरियाणा – 897  
  • असम – 738  
  • पंजाब – 792  
  • छत्तीसगढ़ – 589  
  • चंडीगढ़ – 585  
  • जम्मू और कश्मीर – 657  
  • हिमाचल प्रदेश – 356  
  • झारखंड – 263  
  • मणिपुर – 255  
  • गोवा – 137  
  • त्रिपुरा – 91  
  • मेघालय – 37  
  • सिक्किम – 34  
  • अरुणाचल प्रदेश – 0  
  • अंडमान & निकोबार – 0  
  • मिजोरम – 0  
  • नागालैंड – 0

राउंड-1 का शेड्यूल जारी

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की तरफ से हाल ही में नीट पीजी राउंड 1 काउंसिलिंग का शेडयूल जारी किया गया था. जिसमें बताया गया कि काउंसलिंग कुल चार चरण में होगी. पहले चरण के लिए 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं. काउंसिलिंग प्रोसेस 17 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पूरा किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जा सकते हैं. 

