IND vs SA T20 World Cup 2026: 'वो रन बनाएगा', अभिषेक शर्मा को लेकर रवि शास्त्री के बयान ने मचाई खलबली, सुपर 8 में अफ्रीका से टक्कर
Abhishek Sharam, IND vs SA T20 World Cup 2026 Super 8:

Abhishek Sharam, IND vs SA T20 World Cup 2026 Super 8: भारतीय टीम आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने पहले मैच में जब भारत साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा. भारत ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए टीम में दो बदलाव किए थे. स्पिनर कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया, जबकि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को कुछ गेम टाइम देने के लिए अक्षर पटेल को आराम दिया गया. शास्त्री के मुताबिक, टीम के सामने एकमात्र दुविधा यह होगी कि अक्षर को खिलाएं या सुंदर को.

रवि शास्त्री ने अभिषेक शर्मा का भी सपोर्ट किया, जिन्होंने अभी तक मौजूदा टूर्नामेंट में एक भी रन नहीं बनाया है. अभिषेक तीन बार डक पर आउट हुए हैं, लेकिन शास्त्री इसे पॉजिटिव मानते हैं और उनका मानना ​​है कि नंबर 1 T20I बैट्समैन टूर्नामेंट के बाद के स्टेज में रन बनाएगा.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि पॉजिटिव बात यह है कि हर गेम में कोई न कोई ऐसा रहा है जो डटा रहा है. पहले गेम में ईशान किशन, कभी सूर्या रहे हैं. तिलक वर्मा ने अपना रोल निभाया है. उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उनका बेस्ट आना बाकी है. मैं इसे पॉजिटिव मानता हूं कि अभिषेक शर्मा ने तीन ज़ीरो बनाए हैं. इसलिए टूर्नामेंट के ज़रूरी समय के लिए अपना बेस्ट बचाकर रखें. टीमें थोड़ी परेशान होंगी कि वह रन नहीं बना पाया है."

शास्त्री ने साउथ अफ्रीका टीम के सेल्फ-कॉन्फिडेंस की भी तारीफ की और उन्हें लगता है कि जब वे इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो कांटे की टक्कर होगी. शास्त्री ने कहा, "बहुत सेल्फ-कॉन्फिडेंस है और आप जानते हैं कि यह एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई आसान टीम नहीं है, वो पक्का मुकाबला करेंगे और यह 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल का रिपीट है, इसलिए हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है." भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही पहले राउंड में अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद इस मैच में उतर रहे हैं.

India, South Africa, Abhishek Sharma, Ravi Shastri, T20 World Cup 2026, Cricket
