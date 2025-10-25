दिलीप कुमार के भतीजे की 8 तस्वीरें, कभी माधुरी दीक्षित के साथ किया था रोमांस

इंडियन सिनेमा के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और उनके एक्टिंग करने का अंदाज, उनका नाम जहन में आते ही, याद आ जाता है. दिलीप के साथ-साथ उनकी फैमिली के कई लोग भी सिनेमा में एक्टिव रहे हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं. बात करेंगे दिलीप कुमार साहब के भतीजे और सलामी एक्टर अयूब खान की.



अयूब खान के पिता नासिर खान (दिलीप कुमार के भाई) और माता बेगम पारा ( अभिनेत्री) हैं. एक्टर को विरासत में ही एक्टिंग का हुनर मिला और उन्होंने सिनेमा में साइड रोल में ही सही लेकिन बढ़िया काम किया.





अयूब खान ने साल 1992 में फिल्म माशूक से बॉलीवुड में बतौर एक्टर कदम रखा था. मिर्जा ब्रदर्स के डायरेक्शन में बनी फिल्म में आयशा जुलका ने उनकी प्रेमिका का रोल प्ले किया था.





अयूब को फिल्म सलामी से पहचान मिली थी, जो साल 1994 में रिलीज हुई थी. यह एक रोमांटिक एक्शन फिल्म है, जिसे शाहरुख सुल्तान ने डायरेक्ट किया था. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला था.



लेकिन इसके बाद उनकी बतौर एक्टर कोई फिल्म नहीं चली और फिर उन्हें फिल्मों साइड रोल में देखा जाता रहा. साल 1997 में आई फिल्म मृत्युदंड में माधुरी दीक्षित उनकी हीरोइन बनी थी.





बतौर साइड एक्टर उनकी पॉपुलर फिल्मों में दिल चाहता है, कयामत, गंगाजल, एलओसी-कारगिल और अपहरण हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म दोस्दी जिंदाबाद में देखा गया था, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी.





बड़े पर्दे के बाद से अब अयूब खान छोटे पर्दे पर देखे जा रहे हैं. हालांकि वह साल 90 के दशक से ही टीवी शोज में काम करते आ रहे हैं. सबसे पहले उन्हें महाभारत कथा में परिक्षित अभिमन्यु के बेटे के रोल में देखा गया था.







अयूब खान अब तक 25 से ज्यादा टीवी शोज में काम कर चुके हैं. उनके पॉपुलर टीवी शो में शक्ति, तेरे इश्क में घायल, स्पाय बहू, गुड़ से मीठा इश्क, रंजू की बेटियां, जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट शामिल हैं.





उन्हें पिछली बार टीवी शो नीरजा- एक नई पहचान (2023-24) में देखा गया है. इस शो में उन्होंने विजय बाग्ची का रोल प्ले किया था. अयूब आज 56 साल के हैं और दो बेटियों को पिता हैं.





