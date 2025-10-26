विज्ञापन
VIDEO: देखते ही देखते ढह गया 'बाहुबली' का मंच... अनंत सिंह जिंदाबाद बोलते ही हादसा

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह का मंच अचानक से टूट गया. इस घटना के बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया. लेकिन अनंत सिंह ने हौसला नहीं खोया और अपने समर्थकों को फिर से संबोधित करना शुरू कर दिया.

यह घटना शनिवार को रामपुर-डूमरा गांव में हुई है.
मोकामा:

बिहार के मोकामा में जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह का मंच अचानक से टूट गया. ये हादसा उस समय हुआ जब आनंद सिंह अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे. यह घटना शनिवार को रामपुर-डूमरा गांव में हुई. यहां अनंत सिंह का तूफान संपर्क अभियान चल रहा था. इस दौरान जब वो मंच पर थे तो मंच टूट गया और नीचे गिर पड़े. इस हादसे में उन्हें किसी तरह की चोट नहीं लगी है और वे सुरक्षित हैं.

इस घटना के बाद समर्थकों में हड़कंप मच गया, लेकिन अनंत सिंह ने हौसला नहीं खोया और अपने समर्थकों को संबोधित फिर किया.  ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल.

वीणा देवी से है मुकाबला

अनंत सिंह को उनके समर्थक ‘छोटे सरकार' के नाम से पुकारते हैं, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार हैं. उनके मुकाबले राष्ट्रीय जनता दल ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है.  चुनावी मैदान में उम्मीदवार के रूप में भले ही वीणा देवी हों, लेकिन जनता के बीच ‘छोटे सरकार बनाम सूरजभान' का मुकाबला ही माना जा रहा है.

अनंत सिंह और सूरजभान सिंह दोनों भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं. भूमिहार मतदाता मोकामा में निर्णायक भूमिका में हैं. सूरजभान पर आपराधिक मामलों के चलते चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा है.

पूर्व सांसद वीणा देवी का कहना है कि उनके पति अब “बदले हुए व्यक्ति” हैं. उन्होंने दावा किया कि जैसे उन्होंने अपने पति को “सुधारा”, वैसे ही मोकामा की तस्वीर भी बदल देंगी.

