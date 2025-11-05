'भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान में सुधरेगी स्थिति...' पूर्व पाकिस्तानी कप्तान का बड़ा बयान

- भारतीय महिला टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता, जो एशिया में पहली बार है.
- पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि भारत की जीत से पाकिस्तान में महिला खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी
- आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तान की टीम सबसे अंतिम स्थान पर रही और कोई मैच नहीं जीत पाई थी.
Rashid Latif Statement on World Champion Team India: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता. भारतीय महिला टीम विश्व कप जीतने वाली एशिया की पहली टीम है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ का मानना है कि भारतीय टीम की जीत से पाकिस्तान में लड़कियों की स्थिति सुधरेगी. राशिद लतीफ ने कहा कि भारत की जीत से पाकिस्तान और अन्य देशों में उभरती हुई महिला खिलाड़ी प्रेरणा लेंगी. उन्हें सम्मान अर्जित करने का हौसला मिलेगा.
आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में पाकिस्तानी टीम सबसे आखिरी स्थान पर रही थी. पाकिस्तान को सात में से चार मैचों में हार मिली थी, जबकि उसके तीन मैच बारिश के कारण रद्द हुए थे. पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीत पाई थी. आईएएनएस से बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा,"पाकिस्तान सहित दुनिया भर में लड़कियों को अपने परिवारों से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और उन्हें खेल में आगे बढ़ने से रोका जाता है. भारत की ऐतिहासिक जीत इस स्थिति को सुधारने में योगदान देगी."
उन्होंने कहा,"भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन शानदार रहा. हमारी तरफ से बधाई. महिलाओं के खेल को जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा, यह उतना ही बेहतर होगा. बीसीसीआई के पास जो क्षमता है, उसके साथ वे इसे और भी शानदार बना पाएंगे. पाकिस्तान की स्थिति अभी मुश्किल है. लड़कियों को अपने परिवारों से पाबंदियों का सामना करना पड़ता है. भारत में भी कुछ जगहों पर ऐसा हो सकता है, लेकिन यह जीत उस स्थिति को सुधारने में मददगार बनेगी."
लतीफ ने कहा,"यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है. मुझे इसे लाइव देखने का मौका मिला. इससे भारतीय महिला क्रिकेट को एक बड़े फलक पर लाने में मदद मिलेगी. यह तो बस शुरुआत है. उन्होंने विश्व कप जीत लिया है, लेकिन अब उन्हें और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी."
पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की रिकॉर्ड जीत की तारीफ करते हुए कहा,"यह रिकॉर्ड का पीछा करने का एक शानदार मौका था. इससे पहले, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ एक रिकॉर्ड बनाया था, और फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया. ओपनिंग जोड़ी शानदार रही थी. ऋचा घोष बहुत शक्तिशाली थी. उन्होंने कुछ छोटी लेकिन प्रभावशाली पारियां खेलीं जिन्होंने खेल का रुख पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने टीम को मैच जिताने में मदद की. ऑस्ट्रेलिया का मैच जीतने का एकाधिकार रहा है, और लंबे समय के बाद उन्होंने कोई मैच गंवाया है."
लतीफ ने फाइनल में दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की प्रशंसा की. 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए थे. शेफाली ने 87 और दीप्ति ने 58 रन बनाए थे. दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर समेटकर भारतीय टीम ने 52 रन से खिताब जीता. दीप्ति ने 5 और शेफाली ने 2 विकेट लिए. दीप्ति प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं, जबकि शेफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
यह भी पढ़ें: बिकने जा रही विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 6 महीने के अंदर मिल सकता है फ्रेंचाइजी को नया मालिक
यह भी पढ़ें: PM Modi Meets Team India: पीएम मोदी से मिलीं चैंपियन बेटियां, महिला विश्वकप जीतने के बाद हुई मुलाकात, पहली तस्वीर आई सामने
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं