गर्दन पर मैल से दिखने लगी लाइनें? योग गुरु ने बताया असरदार घरेलू नुस्खा, साफ हो जाएगी स्किन

How to remove darkness of neck: अक्सर लोगों को अपने चेहरे की खूबसूरती का ध्यान रहता है लेकिन वे अपनी गर्दन का ख्याल रखना भूल ही जाते हैं. ऐसे में समय के साथ-साथ गर्दन पर धूल-मिट्टी चिपकने से मैल की मोटी परत जम जाती है. साथ ही फोल्ड्स होने के कारण ये लाइन जैसी दिखती है. गर्दन पर दिखने वाली ये काली लाइनें और गंदगी शर्मिंदगी का भी कारण बनती हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है. इसी के चलते, योग गुरु कैलाश बिश्नोई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने गर्दन कालेपन से छुटकारा पाने का एक आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताया है. आइए जानते हैं इस नुस्खे के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए होगी और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री

आधा कटा हुआ नींबू

हल्दी

कॉफी पाउडर

नारियल तेल

शैंपू

इस नुस्खे का उपयोग करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आपको आधे कटे हुए नींबू पर थोड़ी सी हल्दी, कॉफी पाउडर, नारियल तेल और शैंपू को रखना है. अब इस नींबू को आपको अपनी गर्दन पर अच्छे से धीरे-धीरे 5 से 7 मिनट तक रगड़ना है. योग गुरु का मानना है कि इससे गर्दन पर जमा हुआ सभी तरह का मैल हट जाता है.

इस नुस्खे में इस्तेमाल किया गया आधा कटा हुआ नींबू, हल्दी, कॉफी पाउडर, नारियल तेल और शैंपू स्किन को साफ करने में काफी मददगार साबिता होता है. इससे गंदगी साफ होती है और डेड स्किन की लेयर हट जाती है. साथ ही नारियल तेल त्वचा को हाईड्रेट करने का भी काम करता है.

काली गर्दन को साफ करने के लिए आप इस स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पीसे हुए ओट्स के साथ गुलाबजल मिला लें. अब इस पेस्ट को स्क्रब की तरह अपनी गर्दन पर रगड़ें. इससे मैल हट जाएगा और कालापन धीरे-धीरे कम होने लगेगा.

गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आप दही में थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें. अब इस पेस्ट को अच्छे से गर्दन पर मलें. इससे गर्दन का कालापन कम हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.