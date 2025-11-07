W,W,W राशिद खान ने 'हैट्रिक' लेकर क्रिकेट की दुनिया में मचाया कोहराम, VIDEO

Rashid Khan, Hong Kong Sixes: हांगकांग सिक्सेस 2025 के 'पुल ए' का एक रोमांचक मुकाबला 7 नवंबर को अफगानिस्तान बनाम नेपाल के बीच मोंग कोक में खेला गया. अफगानिस्तान की टीम रोमांचक मुकाबले में 17 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. हालांकि, इस मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत से ज्यादा से नेपाल के तेज गेंदबाज राशिद खान (Rashid Khan) की चर्चा हो रही है. पिछले मुकाबले में वह जरूर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. मगर हैट्रिक लेते हुए उन्होंने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है.

कुछ इस तरह राशिद खान ने पूरी की हैट्रिक

नेपाल की तरफ से पारी का 5वां ओवर डालने आए राशिद खान ने ओवर की पहली गेंद पर पहले विकेट कीपर बल्लेबाज सेदिकुल्लाह पाचा (13) को जोरा के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद दूसरी गेंद पर शराफुद्दीन अशरफ (00) को बसीर अहमद और तीसरी गेंद पर एजाज अहमद अहमदजई (00) को लोकेश बम के हाथों कैच आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की.

🚨Hat-trick Alert🚨



A Rashid Khan you didn't see coming 👀



The Nepal pacer pulls off a sensational hat-trick vs Afghanistan in the #HongKongSixes 🎯 pic.twitter.com/X9NcP2dcAT — FanCode (@FanCode) November 7, 2025

4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे राशिद खान

मैच के दौरान राशिद खान ने कुल 2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 13.50 की स्ट्राइक रेट से 27 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान गुलबदीन नायब (22) समेत सेदिकुल्लाह पाचा, शराफुद्दीन अशरफ और एजाज अहमद अहमदजई बने.

अफगानिस्तान को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो मोंग कोक में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 6 ओवरों में 112 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए करीम जनत सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 10 गेंद में 35 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा फरमानुल्लाह ने 9 गेंदों में नाबाद 30 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल की टीम 6 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 95 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए कैप्टन सुदीप जोरा ने 14 गेंदों में 53 (रिटायर हर्ट) रनों की विस्फोटक पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम की हार को टाल नहीं सके.

