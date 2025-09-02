UAE vs AFG: राशिद 'करामाती' खान का T20I में धमाका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Rashid Khan record: अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान राशिद खान (Rashid Khan) ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में यूएई के खिलाफ टी20 त्रिकोणीय सीरीज के तीसरे मैच (United Arab Emirates vs Afghanistan, 3rd Match) के दौरान एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. राशिद ने यूएई के खिलाफ मैच में तीन विकेट लिए और न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी के महारिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया. राशिद खान अब टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. राशिद खान के नाम टी-20 इंटरनेशनल में कुल 165 विकेट दर्ज हो गए हैं. वहीं, टिम साउदी ने टी-20 इंटरनेशनल में कुल 164 विकेट लिए थे. (Rashid Khan creates history in T20I)

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most wickets in T20I cricket)

गेंदबाज टीम विकेट राशिद खान अफ़ग़ानिस्तान 165* टिम साउदी न्यूज़ीलैंड 164 ईश सोढ़ी न्यूज़ीलैंड 150 शाकिब अल हसन बांग्लादेश 149 मुस्तफ़िज़ुर रहमान बांग्लादेश 142

राशिद खान यह रिकॉर्ड त्रिकोणीय T20I सीरीज (United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025) के तीसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर 38 रनों की शानदार जीत के दौरान मिली. पहले बल्लेबाजी करते हुए, अफ़ग़ानिस्तान ने सेदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम ज़दरान के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवरों में 4 विकेट पर 188 रन बनाए.

ज़दरान ने 40 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से 63 रन बनाए, तो वहीं, अटल ने 40 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 54 रन बनाए. अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने 12 गेंदों पर तेज़ी से 20 रन बनाए और करीम जनत ने सिर्फ़ 10 गेंदों पर 23 रन बनाकर आतिशी पारी खेली.

जवाब में, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ राहुल चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन किया लेकिन संयुक्त अरब अमीरात को जीत नहीं दिला सके. यूएई की टीम 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी और अफगानिस्तान इस मैच को 38 रन से जीतने में सफल रहा.

भारत को कोई भी गेंदबाज टॉप 10 में नहीं

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने की टॉप 10 लिस्ट में भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं है. (Most wickets in T20I cricket) बता दें कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल विकेट अर्शदीप सिंह ने लिया है. अर्शदीप ने 99 विकेट अपने नाम किए हैं और सबसे ज्यादा टी-20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले लिस्ट में 25वें नंबर पर है.