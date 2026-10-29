SA vs AUS, 3rd Test: नाथन लियोन ने बावुमा को 7वीं बार बनाया शिकार, दक्षिण अफ्रीका पर मंडराया हार का खतरा

गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तय करने वाले तीसरे क्रिकेट टेस्ट में स्टंप्स से पांच मिनट पहले नाथन लियोन ने टेम्बा बावुमा को आउट करके ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शानदार दिन सुनिश्चित किया. तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर, न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका अपनी दूसरी पारी में 140-4 के स्कोर पर था, लेकिन असल में उनकी स्थिति 40-4 की थी. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 429 रन बनाए और 100 रनों की बढ़त हासिल की. ​​

दक्षिण अफ्रीका ने इस बढ़त को पार करने से पहले ही अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. स्टंप्स के करीब आते-आते ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों मिशेल स्टार्क और जोश हेजलवुड ने दक्षिण अफ्रीका को बस इतना ही नुकसान पहुंचाया. कप्तान बावुमा और मैथ्यू ब्रेट्ज़के ने लियोन की शानदार स्पिन गेंदबाजी का डटकर सामना किया और पैट कमिंस की गेंदों पर भी मुश्किल मौकों से बचते हुए दिन के अंत तक टिके रहने के करीब पहुंच गए थे.

बावुमा को अब तक सात बार किया आउट

लेकिन अपने साथियों एडेन मार्करम और डेविड बेडिंगहम की तरह, बावुमा भी एक आसान तरीके से आउट हो गए. उन्होंने लियोन की गेंद को लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए और गेंद उनके बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स पर जा लगी. इस तरह 115 गेंदों तक संभलकर खेलने के बाद, 35 रन पर उनकी पारी खत्म हो गई. लियोन ने अब तक बावुमा को सात बार आउट किया है, जिसमें इस मैच की दोनों पारियां भी शामिल हैं.

स्टंप्स के समय, ब्रेट्ज़के 19 रन पर और रयान रिकेल्टन 8 रन पर खेल रहे थे. स्टार्क ने इस मैच में कुल आठ विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी के 29 रन देकर 2 विकेट भी शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका की पारी के तीसरे ओवर में ही उन्होंने मार्करम को आउट कर दिया, जिन्होंने गेंद को सीधे मिड-ऑफ की तरफ खेल दिया था. ट्रैविस हेड ने इस बार कोई गलती नहीं की, जबकि पहली पारी की शुरुआत में उन्होंने मार्करम का कैच छोड़ दिया था.

टी ब्रेक से ठीक पहले बेडिंगहम आउट हो गए. उन्होंने हेजलवुड की गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर डीप में खड़े लियोन के हाथों में चली गई. ब्रेक के आसपास मार्केस एकरमैन और बावुमा ने पारी को संभाला. एकरमैन, जिन्होंने पहली पारी में 95 रन बनाए थे, ने इस मैच में 64 गेंदों पर अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अपनी पारी में कुल आठ चौके लगाए. उन्होंने 80 गेंदों पर 62 रन बनाकर शानदार वापसी कराई, लेकिन 95-3 के स्कोर पर वे आउट हो गए. स्टार्क की एक बाउंसर उनके हेलमेट की ग्रिल से टकराकर स्लिप में चली गई.

टेस्ट मैच अभी भी बराबरी की स्थिति में है, क्योंकि उम्मीद है कि जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार बल्लेबाजी करेगा, तो पिच पर खेलना और भी मुश्किल हो जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने दिन की शुरुआत 330-4 के स्कोर से की थी, लेकिन पूरी टीम 429 रन पर सिमट गई. उन्होंने अपने आखिरी छह विकेट सिर्फ 99 रन के अंदर गंवा दिए. तीसरे दिन की सुबह, स्पिनर साइमन हार्मर ने क्रीज पर जमे हुए दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया.

जोश इंग्लिस ने 132 गेंदों में अपना दूसरा टेस्ट शतक पूरा किया. वे 85 रन (नाबाद) पर खेल रहे थे. उनके दोनों टेस्ट शतक विदेशी धरती पर आए हैं. पिछले साल श्रीलंका में अपने डेब्यू मैच में भी उन्होंने 102 रन बनाए थे. इंग्लिस ने कुल 11 चौके और दो छक्के लगाए. इसके कुछ ही देर बाद वे हार्मर की गेंद पर कैच आउट हो गए. इसके साथ ही एलेक्स कैरी के साथ उनकी 185 रन की साझेदारी भी खत्म हो गई.

इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को 350 रन के पार पहुंचाया. कैरी ने 168 गेंदों में 80 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल थे. वे भी हार्मर की गेंद पर स्लिप में कैच आउट हुए. कमिंस बिना खाता खोले (6 गेंदों पर) कगीसो रबाडा की गेंद पर LBW आउट हुए, जबकि स्टार्क को गेराल्ड कोएत्जी ने विकेट के पीछे कैच कराया. लंच के समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 411-8 था. ऑस्ट्रेलिया की पारी 370-4 से 380-7 के बीच पांच ओवरों में लड़खड़ा गई, लेकिन स्टार्क के आउट होने से पहले टीम 400 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रही.

लंच के बाद उन्होंने केवल 29 रन और जोड़े, जिसमें कूपर कोनोली ने 83 गेंदों पर 29 रन बनाए (तीन चौकों के साथ). हार्मर ने 104 रन देकर 4 विकेट लिए. मार्को जानसेन ने 60 रन देकर 3 विकेट लिए. तीन टेस्ट मैचों की यह सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है. ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में पहला टेस्ट 214 रन से जीता था. दक्षिण अफ्रीका ने गेबेरहा में दूसरा टेस्ट एक पारी और 31 रन से जीता.