बारिश के साथ आंधी-ओले गिरेंगे... दिल्ली-यूपी से बिहार-झारखंड तक मौसम पलटा, चक्रवाती तूफान का असर; IMD का 16 राज्यों में अलर्ट

- दिल्ली एनसीआर मे मौसम ने फिर पलटी मारी है और बारिश का दौर लौट आया है, दो दिन का अलर्ट है.
- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है.
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भी बारिश के साथ कहीं ओले गिरने और तूफान की भी चेतावनी है.
चक्रवाती तूफान अर्नब के असर से उत्तर भारत में मौसम बदल गया है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों में रात से ही बादल छाए हैं और सुबह के वक्त बारिश भी देखने को मिली. उत्तर भारत के कई राज्यो में आंधी, तूफान के साथ ओले गिरने की भी चेतावनी है. मौसम विभाग ने अगले दो दिन ऐसा ही मौसम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत ज्यादातर शहरों में रहने का अनुमान जताया है.अगले दो दिन दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम रहने के आसार है. 29 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में भी बारिश हो रही है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढृ, बिहार, झारखंड से लेकर बंगाल तक मौसम बदला है.
उत्तर भारत में कैसा रहेगा आज का मौसम
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का पूर्वानुमान है कि 29-30 अक्टूबर: पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में काफी बारिश होने का अनुमान है. पंजाब और हरियाणा में 31 अक्टूबर और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29-31 अक्टूबर के दौरान बारिश जारी रहेगी. पूर्वांचल में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चार दिनों तक बारिश गोरखपुर, वाराणसी, बस्ती मंडलों में देखी जा सकती है. पश्चिमी राजस्थान में 29-30 अक्टूबर के दौरान बारिश होने की संभावना है.हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पूर्वी राजस्थान में गरज-चमक के साथ तेज आंधी आने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना है. दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 और 30 अक्टूबर को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है.
बिहार-झारखंड में भी लौटी बारिश
पूर्वी भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड में भी 31 अक्टूबर तक मौसमी बदलावों के साथ बारिश हो सकती है. बंगाल में भी आंधी, तूफान के साथ बिजली गिरने और 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. झारखंड में हवाओं के झोंको की रफ्तार 70 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है. ओडिशा में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, जो 2 नवंबर तक जारी रहेगा. झारखंड की राजधानी रांची, गुमला, धनबाद, गिरीडीह तक मौसम बदला है.
हिमाचल-उत्तराखंड में आंधी-तूफान के साथ बरसात
पहाड़ी इलाकों में भी बारिश अपना असर दिखा रही है. जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में दो दिन बारिश की संभावना है जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक पांच दिन बारिश का दौर चलने के संकेत हैं. आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी भी है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने की संभावना है. जम्मू-कश्मीर में डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, पुलवामा, अनंतनाग तक बारिश का अलर्ट है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है. हिमाचल प्रदेश चंबा, मनाली, शिमला से कुल्लू तक हल्की बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड में भी रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली जैसे जिलों में अलर्ट है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज का मौसम
पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी 30 अक्टूबर और 2-3 नवंबर भारी बारिश होने की संभावना है. उज्जैन, भोपाल समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29 अक्टूबर से 3 नवंबर बारिश का अलर्ट है. रीवा, सतना, ग्वालियर समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के दौरान बारिश हो सकती है. विदर्भ में भी 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान और छत्तीसगढ़ में भी चार दिनों तक हल्की बारिश के आसार हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
आंधी, तूफान और ओले गिरने की भी आशंका
आसमान में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं. सुबह और दोपहर के दौरान कई शहरों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.इसके साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने का अनुमान है.हवाओं के साथ 50 किमी प्रति घंटे तक रफ्तार पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है. दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से हल्की बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने की संभावना है.कुछ अलग-अलग जगहों पर बारिश हो सकती है.
National Bulletin No. 30 based on 2330 hrs IST of 28th October, 2026: Cyclonic storm Arnab weakened into a deep depression The cyclonic storm “Arnab” over Coastal Andhra Pradesh & Yanam and adjoining Westcentral Bay of Bengal, moved nearly northwards with the speed of 15 kmph during past 6 hours, weakened into a Deep Depression and lay centered at 2330 hrs IST of yesterday, the 28th October, over the north coastal Andhra Pradesh and adjoining areas of South Odisha, south Chhattisgarh and northeast Telangana near latitude 17.8°N and longitude 81.8°E, about 60 km South of Malkangiri (Odisha), 90 km west-southwest of Paderu (Andhra Pradesh), 140 km south of Jagdalpur (Chhattisgarh), and 190 km east-northeast of Khammam (Telengana). Continuing to move nearly northwards, it is very likely to weaken into a Depression by today, the 29th October, 2026 morning and into a well marked low pressure area in the same evening. The system is under continuous surveillance of the Doppler Weather Radar at Gopalpur, Raipur and Sambalpur. @moesgoi @DDNewslive @PIB_India @ndmaindia— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2026
तूफान अर्णब का असर
तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद चक्रवाती तूफान अर्नब अभी सक्रिय है.पिछले छह घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है. आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर तेलंगाना के क्षेत्रों में यह सक्रियता दिखाएगा. गोपालपुर, रायपुर और संबलपुर में तूफान अभी असर दिखा रहा है.
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