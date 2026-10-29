CM सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव बन सकते हैं IAS संजय कुमार सिंह, बिहार वापसी की प्रक्रिया शुरू

IAS Sanjay Kumar SIngh Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव के रूप में 1997 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी संजय कुमार सिंह की नियुक्ति की संभावना है. उनकी बिहार वापसी के लिए इंटर-कैडर प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने 22 अक्टूबर 2026 को ओडिशा सरकार से उनकी सतर्कता रिपोर्ट मांगी है. हालांकि, बिहार वापसी और नई नियुक्ति पर अभी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है.

बिहार में निभा चुके हैं कई अहम जिम्मेदारियां

भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1997 बैच के अधिकारी संजय कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं. वह फरवरी 2008 से फरवरी 2015 तक बिहार में प्रतिनियुक्ति पर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पटना और गया के जिलाधिकारी (DM) के रूप में कार्य किया. इसके अलावा उन्होंने बिहार गृह विभाग में अपर सचिव तथा मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव और सचिव की जिम्मेदारी भी संभाली.

ओडिशा में भी संभाले कई महत्वपूर्ण पद

ओडिशा में भी संजय कुमार सिंह कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं. वे भुवनेश्वर नगर निगम के आयुक्त, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा ओडिशा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (IDCO) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक रह चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में आयुक्त-सह-सचिव तथा ग्रामीण विकास विभाग में प्रधान सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं. हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वे वर्तमान में ओडिशा सरकार के वर्क्स विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं.

आधिकारिक आदेश का इंतजार

अब उनकी बिहार वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रधान सचिव के रूप में उनकी संभावित नियुक्ति पर नजर है. हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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