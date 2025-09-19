'मगर इस बार लोगों को...', अब क्या करना है? एशिया कप से बोरिया-बिस्तर बंधने के बाद राशिद खान का बयान

Rashid Khan Statement After Defeat Against Sri Lanka In Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन से अफगानिस्तान की टीम का बोरिया-बिस्तर का बंध चुका है. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला 18 सितंबर 2025 को अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां अफगान टीम को सुपर-4 में पहुंचने के लिए जीत हासिल करनी बेहद जरूरी थी. मगर वह जीत नहीं दर्ज कर पाई. जिसके साथ ही उसका टूर्नामेंट से सफर समाप्त हो चुका है. मैच के बाद अफगान टीम के कप्तान राशिद खान काफी निराश नजर आए. उन्होंने बातचीत के दौरान नबी और आखिरी ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी के बारे में बातचीत करते हुए कहा, 'जिस तरीके से हमने पारी समाप्त की, वह बेहद खास था. हम जानते थे कि एक ओवर स्पिनर का बचेगा. इस दौरान कोई सेट बल्लेबाज क्रीज पर होगा तो बड़ा ओवर मिल सकता है. मगर हम वैसी गेंदबाजी नहीं कर पाए, जैसी करनी चाहिए थी. यही वजह है कि हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा.'

अबू धाबी के पिच के बारे में बातचीत करते हुए राशिद खान ने कहा, 'पिच आसान नहीं था. यह पारंपरिक स्पिनिंग विकेट नहीं थी. दुबई के पिच से बिल्कुल अलग थी. सही क्रिकेटिंग शॉट्स लगाया जाए तो 170 से 180 रन के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. पिछले मुकाबले में जीत हासिल करने का मौका था. मगर हम 150 रन भी नहीं बना पाए. यही T20 क्रिकेट है.'

बैठकर सोचने की जरूरत

राशिद खान ने कहा, 'हमें आगे बढ़ना होगा और जितना हो सके कम गलतियां करनी होगी. पिछले कुछ सालों में हमने कई आईसीसी इवेंट्स और एशिया कप के मुकाबले खेले हैं. हर बार हमारी तैयारी अच्छी रही. मगर इस बार लोगों को हमसे ज्यादा उम्मीदें थी. पिछली बार हम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे. इस बार कम से कम अगले राउंड (सुपर-4) तक तो जाना ही चाहिए था. अब सोचने, समझने और मजबूती के साथ वापसी करने की जरूरत है.'

अफगानिस्तान को मिली हार

एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले में अफगानिस्तान की भिड़ंत श्रीलंका से हुई थी. जहां अफगान टीम को आठ गेंद शेष रहते छह विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा. मैच के दौरान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे श्रीलंकन टीम ने 18.4 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. कुसल मेंडिस (नाबाद 74) को उम्दा अर्धशतकीय पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

