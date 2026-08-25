'पीछे रह गए हैं' भारत के WTC फाइनल के समीकरण पर राहुल द्रविड़ ने दिया बड़ा बयान

भारतीय क्रिकेट टीम अभी भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में बनी हुई है. हालांकि, उसके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है. टीम इंडिया के 8 टेस्ट बचे हैं और उसे कम से कम 6 जीत चाहिए होंगी. वहीं पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ का कहना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करने की दौड़ में भारत थोड़ा "पीछे" रह गया है और भले ही श्रीलंका में अभी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा हो, लेकिन आने वाली सीरीज़ में न्यूज़ीलैंड को हराना टीम के लिए आसान नहीं होगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 की पॉइंट्स टेबल में अभी पांचवें नंबर पर मौजूद भारत के लिए बाकी बचे ज़्यादातर मैच जीतकर टॉप दो में आना एक बड़ी चुनौती है. अगले साल होने वाले फ़ाइनल में टॉप दो टीमें खेलेंगी. बांग्लादेश से पीछे पांचवें नंबर पर मौजूद भारत, न्यूजीलैंड में दो अवे टेस्ट खेलेगा और फिर जनवरी 2027 से घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ पांच टेस्ट की सीरीज खेलेगा. भारत न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पांच वनडे और इतने ही T20I मैच भी खेलेगा.

जब द्रविड़ से पूछा गया कि क्या भारत यहां से फाइनल में जगह बना पाएगा, तो यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग (ETPL) में टीम के मालिक द्रविड़ ने जियोस्टार से कहा,"मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा कर पाएंगे. अगर भारत यहां से WTC फाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर पाता है, तो यह एक शानदार सफ़र होगा." उन्होंने कहा,"वे थोड़े पीछे रह गए हैं, लेकिन भारतीय टीम में जिस तरह की क्वालिटी है, उसे किसी भी स्टेज पर कम नहीं आंका जा सकता. उन्होंने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अच्छी शुरुआत की है, तो यह एक अच्छा पहला कदम है."

भारत श्रीलंका के ख़िलाफ़ दो मैचों की सीरीज़ में 1-0 से आगे है और शानदार बल्लेबाज़ी के दम पर दूसरे टेस्ट में भी मज़बूत स्थिति में है. अक्टूबर में होने वाले न्यूज़ीलैंड दौरे के बारे में बात करते हुए द्रविड़ ने कहा कि दो टेस्ट मैचों में विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा जैसे रिटायर्ड सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव की कमी खलेगी.उन्होंने कहा,"न्यूजीलैंड में जाकर खेलना हमेशा एक चुनौती होती है. न्यूजीलैंड घर से बाहर खेलने के लिए एक मजबूत टीम है. भारत के कई युवा खिलाड़ियों ने उन हालात में नहीं खेला है, इसलिए यह एक बड़ी चुनौती होगी."

द्रविड़ ने आगे कहा,"उम्मीद है कि वे खिलाड़ियों को फिट रख पाएंगे और अगले कुछ महीनों में ज़्यादा चोटें नहीं लगेंगी. हमें विराट (कोहली), रोहित (शर्मा), अजिंक्य रहाणे और (चेतेश्वर) पुजारा जैसे खिलाड़ियों के अनुभव की कमी खलेगी, जो शायद पिछली बार भारत के दौरे के समय वहां मौजूद थे. इसलिए यह सीरीज भी दिलचस्प होगी."

भारत के पूर्व कप्तान ने कहा कि जनवरी में होने वाली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे. द्रविड़ ने कहा,"ऑस्ट्रेलिया का दौरा वाकई रोमांचक होगा. उनके कई खिलाड़ी भारत में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे. यह बेहतरीन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की एक ऐसी पीढ़ी और शानदार टीम है जिसने भारत में जीत हासिल नहीं की है. इसलिए वे ऐसा करने के लिए उत्सुक होंगे."

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