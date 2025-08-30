आखिरी क्यों राजस्थान से अलग हुए राहुल द्रविड़, फ्रेंचाइजी में कप्तानी को लेकर गुटबाजी पर बड़ा दावा- रिपोर्ट

Rahul Dravid's exit from the Rajasthan Royals: आईपीएल 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स चर्चा में है. कप्तान संजू सैमसन के टीम से अलग होने की खबरों के बीच मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार को राहुल द्रविड़ के मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी. फ्रेंचाइजी ने अपने बयान में कहा कि हाल ही में हुई संरचनात्मक समीक्षा के तहत, फ्रेंचाइजी ने द्रविड़ को एक व्यापक भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच ने यह पद नहीं लेने का फैसला किया है.

अपनी कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम को 2024 का टी20 विश्व कप जिताने वाले राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2025 से पहले आरआर के साथ मुख्य कोच के रूप में अनुबंध किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अनुबंध लंबे समय के लिए था, लेकिन अचानक उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राहुल द्रविड़ अचानक इस्तीफा देने पर कई कयास लगाए जा रहे हैं. लेकिन एक रिपोर्ट में इसको लेकर बड़ा दावा किया गया है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, राहुल द्रविड़ अचानक से फ्रेंचाइजी ने नहीं हटे हैं और आईपीएल 2025 के बाद उनकी और फ्रेंचाइजी ऑनर के बीच लंदन में मुलाकात हुई थी. रिपोर्ट के अनुसार, द्रविड़ और रॉयल्स प्रबंधन जुलाई से ही चर्चा में थे, जब वह हाल ही में समाप्त हुए सीज़न की समीक्षा के लिए लंदन गए थे. माना जाता है कि उन्हें बनाए रखने के इच्छुक मनोज बदाले ने उन्हें एक अलग पद की पेशकश की थी. लेकिन द्रविड़ ने वैकल्पिक प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया है.

रिपोर्ट की मानें तो संजू सैमसन और कोच के बीच रिश्ते पूरी तरह से टूटे नहीं थे. संजू कई मुद्दों को लेकर खुश नहीं थे, लेकिन उन चीजों का राहुल द्रविड़ से कोई लेना देना नहीं था. रिपोर्ट में दावा है कि फ्रेंचाइजी में कप्तानी को लेकर एकराय नहीं थी. रिपोर्ट में दावा है सेटअप के बाहर चर्चा से पता चलता है कि फ्रेंचाइज़ी के भीतर तीन अलग-अलग विचारधाराएं थीं: एक गुट ने रियान पराग को आगे बढ़ाया, जिन्होंने कुछ खेलों में टीम की कप्तानी की. एक गुट ने भविष्य के कप्तान के रूप में यशस्वी जयसवाल का समर्थन किया, जबकि एक खेमे ने यथास्थिति बनाए रखने को प्राथमिकता दी और संजू के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया.

राहुल द्रविड़ की अगुवाई में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था. ऐसे में सभी फ्रेंचाइजी उन्हें अपने साथ बनाए रखना चाहती थी. द्रविड़ पहले भी राजस्थान फ्रेंचाइजी का हिस्सा रह चुके थे और माना जा रहा था कि उनकी देखरेख में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी. लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा. राजस्थान 4 मैच ही जीत पाई और सिर्फ अंक तालिका में 9वें स्थान पर रही.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के पीछे आईपीएल 2025 के दौरान खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच मतभेद हो सकता है. पिछले सीजन के दौरान ऐसी कई खबरें आई थी, जिनमें आरआर के खिलाड़ियों को टीम प्रबंधन से असंतुष्ट बताया गया था. इसमें एक कारण रियान पराग को कप्तान बनाना भी था. आईपीएल 2025 के दौरान द्रविड़ ने एक पैर की इंजरी के बावजूद कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी.

यह भी पढ़ें: संजू सैमसन या शुभमन गिल नहीं सुरेश रैना ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुने अपने दो ओपनर

यह भी पढ़ें: "श्रीसंत विक्टिम थे और..." थप्पड़कांड वीडियो विवाद पर ललित मोदी ने दिया श्रीसंत की पत्नी को जवाब