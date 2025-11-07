बुमराह और सूर्या नहीं, अश्विन ने इन दो भारतीय स्टार को बताया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सबसे घातक खिलाड़ी

Ravichandran Ashwin Picks Two Indian Star for T20 WC 2026: टी20 विश्व कप 2026 करीब आने के साथ ही पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम के दो खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की सबसे बड़ी कुंजी बताया है. हैरानी की बात यह है कि अश्विन ने अपनी चर्चा में जसप्रीत बुमराह को शामिल नहीं किया, जबकि वह अब तक बुमराह को ही विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताते रहे हैं. यह बड़ा टूर्नामेंट भारत में 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि टीमें भारत को हराने के लिए दो मुख्य खिलाड़ियों अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ विशेष रणनीति बनाते हुए उतरेंगी.

अश्विन के अनुसार, “अगर कोई टीम भारत में टी20 विश्व कप जीतना चाहती है, तो उसे अभिषेक शर्मा और वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ मजबूत गेम प्लान तैयार करना होगा. जिस तरह मैंने टिम डेविड को वरुण को खेलते हुए देखा है, उससे लगता है कि टीमें इन दोनों खिलाड़ियों पर फोकस करेंगी.”

उन्होंने कहा कि पहले वे बुमराह को संभालने को सबसे बड़ी चुनौती कहते थे, लेकिन मौजूदा अंतरराष्ट्रीय टी20 के ट्रेंड को देखते हुए अब उनकी राय बदली है.

ऑस्ट्रेलिया की रणनीति को बनाएंगे आधार

अश्विन ने माना कि टीमें उन योजनाओं को अपनाएंगी, जो मौजूदा भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज़ में दिखी हैं. उन्होंने कहा, “अभिषेक शर्मा के खिलाफ टीमें वही तरीका अपनाएंगी, जैसा ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में अपनाया है. वरुण चक्रवर्ती के लिए भी विरोधी टीमों की तैयारी उसी तरह होगी, ताकि विश्व कप में वे बढ़त हासिल कर सकें.”

ऐसा है अभिषेक और वरुण का हालिया प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा ने मेलबर्न टी20I में 37 गेंदों पर 68 रन की शानदार पारी खेली थी. वहीं वरुण चक्रवर्ती ने उसी मुकाबले में 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए थे. इन दोनों प्रदर्शन ने उन्हें विश्व कप से पहले भारत की मजबूत कड़ी के रूप में साबित किया है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ जारी है जिसमे भारत 2-1 से आगे है. सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शनिवार, 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाएगा.