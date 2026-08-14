अश्विन के दरवाजे पर पहुंची पुलिस, बीच में ही रोकनी बड़ी यू-ट्यूब रिकॉर्डिंग, जानें क्या रही वजह

Ravichandran on police on his door: भारतीय टीम के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अपने घर पर पुलिस के आने के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग सत्र बीच में ही रोकना पड़ा. पुलिस तब दिग्गज ऑफ स्पिनर के घर पहुंची, जब अश्विन यू-ट्यूब चैनल पर रिकॉर्डिंग कर रहे थे. लेकिन इस दौरान उनके घर के सिक्योरिटी गॉर्ड और पत्नी के कई बार कॉल करने के बाद अश्विन को रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी. पत्नी ने अश्विन को घर पर पुलिस के आने की खबर की. बाद में अश्विन ने घटनाक्रम को डिटेल से बताया कि उनके पासपोर्ट से जुड़े एक नियमित प्रशासनिक मामले के कारण पुलिस घर आई थी.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे तीन-चार बार फोन किया. आम तौर पर वह इतने फोन नहीं करता है. फिर मेरी पत्नी ने भी मुझे फोन किया. मैंने फोन काटा और पूछा. उसने मुझे बताया, 'पुलिस दरवाजे पर है.' दरअसल मैंने वीजा के लिए अपना पासपोर्ट दिया था. इसलिए वह उस पासपोर्ट को वापस लेकर आए थे.'

अश्विन के घर पुलिस क्यों आई थी?

पुलिस के आने का कारण सीधे तौर पर अश्विन के पासपोर्ट से जुड़ा हुआ था. उन्होंने वीजा आवेदन के प्रक्रिया के हिस्से के रूप में दस्तावेज जमा किया था, और प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे वापस करने के लिए एक अधिकारी उनके घर आया था. अश्विन ने रिकॉर्डिंग के दौरान खुद इसकी पुष्टि की. इससे यह स्पष्ट हो गया कि हालांकि उस समय यह अप्रत्याशित था, लेकिन इस आगमन के पीछे एक सीधा प्रशासनिक कारण था.

अश्विन इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग से उठे और फिर घटनाओं के पूरे क्रम को समझाने के लिए वापस आए. उनके विवरण से पता चला कि सुरक्षा गार्ड के बार-बार फोन और उनकी पत्नी के हस्तक्षेप ने ही उनका ध्यान इस सत्र से भटकाया था, क्योंकि गार्ड शायद ही कभी उनसे इतनी बार संपर्क करता है.

अश्विन ने सामान्य जीवन जीने की इच्छा के बारे में क्या कहा?

इस अप्रत्याशित व्यवधान ने अश्विन को क्रिकेट से दूर जीवन के प्रति अपने व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने का अवसर दिया. भारत के सबसे सफल स्पिनरों में से एक के रूप में संन्यास लेने के बावजूद, उन्होंने औपचारिक सार्वजनिक उपस्थिति के बजाय सुलभ, रोजमर्रा के प्रारूपों के माध्यम से प्रशंसकों के साथ जुड़ना लगातार चुना है, और पासपोर्ट की यह घटना स्वाभाविक रूप से उसी नजरिए से थी.

