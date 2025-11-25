'टेस्ट क्रिकेट में जो...', कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर उठ रहे सवाल, अनिल कुंबले ने बताया कहा फेल हुआ भारत

- पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भारत की बैटिंग को गुवाहाटी टेस्ट में लड़ाई और धैर्य की कमी वाला बताया है
- भारत की दूसरी पारी में सिर्फ 201 रन पर आउट होने से टीम की साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत की उम्मीदें कम हो गईं हैं
- कुंबले ने कहा कि भारत के टॉप ऑर्डर में लोअर ऑर्डर जैसी लड़ाई और हिम्मत नहीं दिखी
Ravi Shastri Angry on Gautam Gambhir Strategy IND vs SA: पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने कहा कि "भारत की बैटिंग की कोशिश काफी खराब थी" और गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट की पहली इनिंग में उनमें "लड़ाई" और "धैर्य" की कमी थी. पहली इनिंग में 489 रन देने के बाद, भारत टेस्ट की दूसरी इनिंग में सिर्फ 201 रन पर ऑल आउट हो गया, जिसमें यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन ही 30 रन का आंकड़ा पार करने वाले बैट्समैन थे. कोलकाता में सीरीज़ के पहले मैच में हार का सामना करने के बाद, साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की सीरीज़ को बराबर करने की भारत की उम्मीदें कम लग रही हैं, क्योंकि वे मैच में 314 रन से पीछे हैं. साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को जेनसन ने प्रोटियाज के लिए गेंद से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने छह विकेट लिए.
जियो के शो 'क्रिकेट लाइव' पर बात करते हुए, कुंबले ने टेस्ट मैच में भारत की बैटिंग की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें धैर्य, लचीलापन और टेस्ट में ज़रूरी सेशन-दर-सेशन अप्रोच की कमी थी. उन्होंने मार्को जेनसेन की बॉलिंग की तारीफ़ की, और कहा कि इंडिया को मुश्किल स्पैल, जिसमें बाउंसर भी शामिल थे, संभालने में दिक्कत हुई और उन्होंने अपनी इनिंग्स को धीरे-धीरे बनाने के बजाय तेज़ी से रन बनाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया.
जियो स्टार एक्सपर्ट अनिल कुंबले ने कहा, "मुझे लगा कि इंडिया की बैटिंग की कोशिश काफी खराब थी. टेस्ट क्रिकेट में जो मेहनत और सब्र चाहिए होता है, वह नहीं था. कुछ अच्छी बॉलिंग हुईं, लेकिन बैट्समैन मुश्किल स्पैल झेलने या सेशन दर सेशन खेलने के लिए तैयार नहीं दिखे."
उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लग रहा था कि मकसद तेज़ी से रन बनाना था, जो एक टेस्ट मैच में मुमकिन नहीं है, जहाँ 489 रन धीरे-धीरे बनाने होते हैं. विरोधी बॉलर्स और उनके स्पैल की इज्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडिया ने वह हिम्मत नहीं दिखाई. मार्को जेनसेन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिससे इंडिया पर लगातार प्रेशर बना रहा. जब उन्होंने बाउंसर फेंकना शुरू किया, जो उनकी हाइट और अजीब लेंथ को देखते हुए मुश्किल हो सकता है, तो इंडिया न तो छोड़ने के लिए तैयार दिखा और न ही झटके झेलने के लिए. मुश्किल स्पैल से बचने के लिए टेस्ट क्रिकेट में यह तरीका ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से, आज इंडिया के तरीके में इसकी कमी थी."
खास बात यह है कि सेनुरन मुथुसामी, जिनके साथ साउथ अफ्रीका कोलकाता में नहीं खेला था, उन्हें टीम में शामिल किया गया और उन्होंने मैच की पहली इनिंग में मैच जिताने वाली सेंचुरी बनाई. उन्होंने 109 रन बनाए, वहीं मुथुसामी ने जेनसेन के साथ मिलकर 97 रन की पार्टनरशिप की.
कुंबले ने कहा कि साउथ अफ्रीका ने सिलेक्शन और परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा खेला, मुथुसामी की सेंचुरी और मार्को जेनसेन के साथ उनकी पार्टनरशिप ने मैच पर कंट्रोल कर लिया. उन्होंने कहा कि इंडिया के टॉप ऑर्डर में लोअर ऑर्डर जैसा फाइट और ग्रिप नहीं थी, जिससे साउथ अफ्रीका 325 रन की लीड के साथ और दो दिन बाकी रहते हुए भी हावी रहा.
कुंबले ने आगे कहा, "साउथ अफ्रीका ने अपने सिलेक्शन के मामले में भी सही किया है. मुथुसामी एक ऑलराउंडर के तौर पर आए थे जो कम बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनकी सेंचुरी का बड़ा योगदान था. उनके और मार्को जेनसेन के बीच पार्टनरशिप ने असल में गेम को इंडिया से दूर कर दिया. आज इंडिया के परफॉर्मेंस को देखें तो, जेनसेन ने साफ इरादे और डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की और इंडिया ने बस हार मान ली.
लोअर ऑर्डर में वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव में जो लड़ाई और हिम्मत हमने देखी, वह टॉप ऑर्डर में नहीं थी, जिसकी इस तरह की पिच पर ज़रूरत थी. साउथ अफ्रीका ने तीन दिनों तक मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा और वे अपनी पोजीशन से बहुत खुश होंगे. दो दिन बाकी रहते हुए 325 रन से आगे होने का मतलब है कि वे एक मजबूत जगह पर हैं."
