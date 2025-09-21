IND vs PAK: रातोंरात पाकिस्तान की किस्मत बदलने आया ये शख्स, मिस्बाह उल हक ने बताया क्या हैं उसके फायदे

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super Fours: एशिया कप के 17वें सीजन का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लीग चरण का समापन हो चुका है और फैंस को अब सुपर-4 का रोमांच देखने को मिल रहा है. सुपर-4 राउंड का पहला मुकाबला बीते शनिवार (20 सितंबर) को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां बांग्लादेशी टीम चार विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. वहीं सुपर-4 राउंड के दूसरे मुकाबले में आज भारतीय टीम की भिड़ंत पाकिस्तान के साथ है. इन दोनों टीमों के बीच भी आज (21 सितंबर) का मुकाबला दुबई में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान के बेड़े से एक बड़ी खबर निकलकर सामने या रही है. पाक टीम ने भारत के खिलाफ मैच से पूर्व अपनी टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट को जोड़ा है.

मिस्बाह उल हक ने बताया कैसे मदद करते हैं साइकोलॉजिस्ट

शो की एंकर जैनब अब्बास ने जब मेहमान पूर्व दिग्गज कप्तान मिस्बाह उल हक से सवाल किया कि ये साइकोलॉजिस्ट टीम की कैसे मदद करते हैं? तो जवाब में उन्होंने कहा, 'नॉर्मली सभी टीमों के पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं. खिलाड़ियों को समस्याएं आती हैं. जब आप प्रेशर में आते हैं और अपने करियर में फंस जाते हैं तो उनके पास ऐसे टेक्निक होते हैं जो आपको मेंटली हेल्प करते हैं.'

मिस्बाह उल हक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'एक दिन पहले मुझे नहीं पता कितना फायदा होगा. ये पहले भी होता रहा है. थोड़ी बहुत तो आकर वो बात कर सकते हैं. आपको बता सकते हैं कि मैच में कैसे आपको जाना है. प्रेशर को कैसे हैंडल करना है.'

एंकर ने जब पूछा कि इसमें होता क्या है? तो उन्होंने कहा, 'मोटिवेशनल बातचीत होती है. फोकस कैसे आपको करना है. टीम बिल्डिंग की एक दो एक्टिविटी करादेंगे. इस किस्म की चीजें वो कराते हैं. एक नारा लगवाते हैं वी कैन, वी विल, ये सब आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वो करवाते हैं.'

