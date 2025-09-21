Kusal Mendis: कुमार संगकारा नहीं, अब दुनिया कुसल मेंडिस को रखेगी याद, बनाया गजब का रिकॉर्ड

Kusal Mendis, Sri Lanka vs Bangladesh: कुसल मेंडिस ने इतिहास रच दिया है. वह अपनी टीम की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेटकीपर के तौर पर सर्वाधिक शिकार करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा है. 47 वर्षीय संगकारा ने श्रीलंका के लिए विकेटकीपर के तौर पर 45 शिकार किए थे, जबकि कल (20 सितंबर 2025) के मुकाबले के बाद मेंडिस के कुल शिकारों की संख्या 46 हो गई है.

मेंडिस ने बल्लेबाजी में भी बिखेर जलवा

विकेटकीपिंग ही नहीं पिछले मुकाबले में मेंडिस बल्लेबाजी के दौरान भी रंग में नजर आए. अपनी टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 25 गेंदों का सामना किया. इस बीच 136.00 की स्ट्राइक रेट से 34 रन बनने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को एक चौका और तीन छक्के देखने को मिले.

बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका को मिली नाकामयाबी

मेंडिस (34) और दासुन शनाका (नाबाद 67) के उम्दा पारियों के बावजूद पिछले मुकाबले में श्रीलंकाई टीम को निराशा हाथ लगी. दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 169 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेशी टीम ने छह विकेट के नुकसान पर 19.5 ओवरों में प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए सैफ हसन ने 45 गेंद में 61 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा तौहीद हृदोय ने 37 गेंद में 58 रनों का योगदान दिया. पिछले मैच में बेहतरीन पारी के लिए हसन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

कुसल मेंडिस का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें कुसल मेंडिस के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने श्रीलंका की तरफ से खबर लिखे जाने तक कुल 88 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 88 पारियों में 26.17 की औसत से 2198 रन निकले हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 17 अर्धशतक दर्ज है.

