विज्ञापन
विशेष लिंक

गुस्से में पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को किया बल्ले से मारने का प्रयास, आउट होने के बाद खोया आपा

Prithvi Shaw Tried to Hit Musheer Khan: महाराष्ट्र के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में 181 रनों की पारी खेली. वहीं जब पृथ्वी आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शॉ ने मुशीर खान को बल्ले से मारने का प्रयास किया.

Read Time: 3 mins
Share
गुस्से में पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को किया बल्ले से मारने का प्रयास, आउट होने के बाद खोया आपा
Prithvi Shaw vs Musheer Khan: गुस्से में पृथ्वी शॉ ने मुशीर खान को किया बल्ले से मारने का प्रसाय
  • पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी अभ्यास मैच में 181 रनों की पारी खेली.
  • शॉ ने पहले विकेट के लिए अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की साझेदारी की.
  • आउट होने के बाद शॉ ने गुस्से में आकर मुशीर खान को बल्ले से मारने का प्रयास किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Prithvi Shaw Tried to Hit Musheer Khan With Bat: पृथ्वी शॉ और विवाद एक दूसरे के पूरक से बन गए हैं. रणजी ट्रॉफी से पहले महाराष्ट्र और मुंबई एक तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेल रहे हैं और इस मुकाबले में शॉ ने एक बार फिर विवादास्पद हरकत की. पृथ्वी शॉ ने आउट होने से पहले शानदार शतक लगाया. उन्होंने अपनी पूर्व टीम के खिलाफ 181 रनों का पारी खेली. लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिससे वह एक बार फिर मुश्किल में फंस सकते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आउट होने के बाद शॉ ने मैदान पर अपना आपा खो दिया और उन्होंने मुशीर खान को बल्ले से मारने का प्रयास किया.

पृथ्वी शॉ ने इस मुकाबले में पहले 141 गेंदों में शतक लगाया. इसके बाद उन्होंने बाद तेजी से रन बटोरने शुरू किए. उन्होंने पहले विकेट के लिए सलामी जोड़ीदार अर्शिन कुलकर्णी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 305 रनों की साझेदारी की. पृथ्वी शॉ आखिरी में 181 रन बनाकर आउट हुए. सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर ने उनको अपना शिकार बनाया.

पृथ्वी शॉ ने फाइनल लेग पर अपना कैच थमाया. लेकिन पवेलियन लौटने से पहले उन्होंने अपना आपा खो दिया. पृथ्वी शॉ को मुशीर को बल्ले से मारते देखा गया. इसके बाद खिलाड़ी और अंपायर ने बीच-बचाव का प्रयास किया. अंत में अंपायर शॉ को मैदान से बाहर लेकर जाते दिखे. लेकिन शॉ का गुस्सा शांत नहीं हुआ. जाते-जाते भी वह मुंबई के एक अन्य खिलाड़ी से भिड़ गए. 

रणजी की शुरुआत से पहले दिखाई फॉर्म

रणजी अभ्यास मैच में शॉ ने अपनी फॉर्म दिखाई. उन्होंने संभल कर शुरुआत की. पहले उन्होंने 84 गेंदों में अपना अर्द्धशतक जड़ा. जबकि शतक जड़ने के बाद उन्होंने तेजी से रन बटोरे. शॉ अंत में 219 गेंदों में 181 रनों की पारी खेलकर आउट हुए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 छक्के और 21 चौके जड़े. 

पृथ्वी शॉ ने इस साल की शुरुआत में मुंबई से एनओसी ली और फिर उन्होंने महाराष्ट्र को अपना नया ठिकाना बनाया. उनके हालिया प्रदर्शन से प्रतिभाशाली सलामी बल्लेबाज की फॉर्म में वापसी का संकेत मिलता है. मुंबई के खिलाफ शतक प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए उनके दावे को और मजबूत करता है.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS: भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, ऐसा है पूरा शेड्यूल

यह भी पढ़ें: एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद खतरे में सलमान आगा की कप्तानी? PCB बड़ा कदम उठाने को तैयार- रिपोर्ट

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket, Prithvi Pankaj Shaw, Musheer Naushad Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com