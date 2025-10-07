विज्ञापन
रणजी से पहले पृथ्वी शॉ का बोला बल्ला, अब पुरानी टीम के खिलाफ ठोक दिया शतक

Prithvi Shaw Hit Century: महाराष्ट्र के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत से पहले शतक जड़कर एक बार फिर बीसीसीआई को मैसेज दिया है. खास बात यह है कि शॉ का यह शतक मुंबई के खिलाफ आया है.

  • पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र की टीम में शामिल होकर मुंबई के खिलाफ अभ्यास मैच में नाबाद 100 रन बनाए हैं.
  • उन्होंने 140 गेंदों पर शतक बनाया और अर्शिन कुलकर्णी के साथ पहले दिन 305 रन की साझेदारी की.
  • पृथ्वी शॉ ने पिछले सीजन के बाद मुंबई की टीम छोड़कर महाराष्ट्र के लिए खेलने का फैसला किया है.
महाराष्ट्र के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी की शुरुआत से पहले शतक जड़कर एक बार फिर बीसीसीआई को मैसेज दिया है. खास बात यह है कि शॉ का यह शतक मुंबई के खिलाफ आया है. बता दें, पृथ्वी इस सीजन की शुरुआत से पहले ही मुंबई का साथ छोड़ महाराष्ट्र की टीम में शामिल हो गए हैं. रणजी की शुरुआत 15 अक्टूबर से होनी है और उससे पहले महाराष्ट्र और मुंबई गहुंजे के एमसीए स्टेडियम में तीन दिनों का अभ्यास मैच खेल रहे हैं. 

25 साल के पृथ्वी ने मंगलवार को 140 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए. उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी के साथ मिलकर पहले दिन शुरुआती विकेट के लिए केवल 49.4 ओवर में 305 रन की विशाल साझेदारी की. पृथ्वी ने क्रीज पर जमने के लिए अपना समय लिया और उसके बाद उन्होंने अंततः 140 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. दूसरी ओर कुलकर्णी ने पहले दिन जोरदार प्रदर्शन किया और 140 गेंदों पर 186 रन बनाए, जिसमें 33 चौके और चार छक्के शामिल थे.

पृथ्वी शॉ ने 2016-17 में मुंबई के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था. उन्होंने पिछले सीज़न के बाद अपनी घरेलू टीम छोड़ने का फैसला लिया. पृथ्वी शॉ के अलावा स्पिन-गेंदबाजी ऑलराउंडर जलज सक्सेना भी मुंबई का साथ छोड़ महाराष्ट्र में शामिल हुए. इस अभ्यास मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट संघ ने इस मैच के लिए फैंस को मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है.

उम्मीद है कि मुंबई इस अभ्यास मैच के बाद 10 या 11 अक्टूबर को रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीज़न के शुरुआती मैच के लिए अपनी टीम की घोषणा करेगी. 42 बार की रणजी ट्रॉफी विजेता मुंबई, जिसे एलीट ग्रुप डी में रखा गया है, 15-18 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में सीजन के अपने पहले मैच में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी. 

ग्रुप डी में अन्य टीमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी हैं. दूसरी ओर, महाराष्ट्र को पिछले साल के फाइनलिस्ट केरल, सौराष्ट्र, चंडीगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और गोवा के साथ एलीट ग्रुप बी में रखा गया है. महाराष्ट्र 15-18 अक्टूबर तक तिरुवनंतपुरम में सीजन के अपने पहले मैच में केरल से भिड़ेगा.

